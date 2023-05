Phân khúc nào "vững vàng" trước biến động?

Có "tiền tỷ" vẫn khó mua



Một khảo sát mới được Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) thực hiện với 3.000 nhà đầu tư về nhu cầu mua, thuê chung cư trong quý I/2023 so với quý III và quý IV/2022 cho thấy, nhu cầu đối với phân khúc căn hộ trung - cao cấp tiếp tục ở mức cao. Cụ thể, nhu cầu tìm mua chung cư cao cấp tăng mạnh nhất là 70%, trung cấp tăng 45% và bình dân tăng 65%. Về nhu cầu thuê, phân khúc cao cấp tăng 75%, trung cấp tăng 89% và bình dân tăng 82%.

Với khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài, theo khảo sát của VIRES, nhóm khách hàng này quan tâm nhiều đến việc mua, thuê căn hộ trung - cao cấp khi có đến 57,9% người tham gia khảo sát cho biết có nhu cầu mua và 36,8% có nhu cầu thuê. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư cho biết sẽ đầu tư thêm nếu các điều kiện về pháp lý, tài chính, thông tin dự án… được cải thiện.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân luôn rất cao với cả phân khúc trung - cao cấp, nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn hạn chế. Ông Đính cho biết, nghiên cứu từ các quốc gia có thị trường bất động sản phát triển cho thấy, nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của phân khúc nhà ở trung - cao cấp tại Việt Nam, khi số lượng Việt kiều cũng như người nước ngoài muốn đến Việt Nam làm việc và sinh sống ngày một tăng, kéo nhu cầu về nhà ở phân khúc này tăng theo.

Căn hộ tiêu chuẩn quốc tế sẽ bền vững

Việt Nam thu hút ngày càng nhiều đội ngũ chuyên gia và nhà đầu tư từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…. Đây là nhóm khách hàng có thu nhập cao và quen với lối sống hiện đại, tiện nghi nên thường tìm chọn nơi ở là căn hộ chung cư thuộc phân khúc trung, cao cấp. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, những dự án đang triển khai bài bản, có quy hoạch tốt, chuẩn pháp lý, chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh sẽ chiếm lĩnh thị trường.

Cũng theo báo cáo của VIRES, nguồn cung cao tầng khu đông Hà Nội trong 3 năm tới (từ 2023 - 2025) dự kiến sẽ chào đón thêm khoảng 87.900 căn hộ mở bán mới, trở thành khu vực dẫn đầu về nguồn cung căn hộ cao tầng tại Hà Nội. Chính vì vậy nhà đầu tư "rủ nhau" về đây để tìm những sản phẩm đúng như kỳ vọng.

Phân khu The Zurich là dự án căn hộ đẳng cấp được phát triển bởi 2 tên tuổi hàng đầu là Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) và Vinhomes

Trong đó, căn hộ Suite Apartment tại tòa ZR1 phân khu The Zurich (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh. Lý giải điều này, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Đây là dòng căn hộ đột phá duy nhất tại thị trường khu Đông có diện tích vượt trội so với căn hộ điển hình. Bên cạnh đó, căn hộ Suite Apartment theo đuổi phong cách sống của đất nước hạnh phúc nhất thế giới là Thụy Sỹ với loạt tiện ích đẳng cấp chỉ có tại resort cao cấp. Đặc biệt, phân khu này còn kế cận hồ San Hô mang đến vượng khí cho chủ nhân cùng tầm nhìn "triệu đô" hiếm có".



Được đánh giá là bước đột phá trong không gian căn hộ, Suite Apartment ZR1 bao gồm căn hộ studio và căn hộ một phòng ngủ, được thiết kế và bày trí thông minh. Cụ thể, căn studio có diện tích đến 40m2 và căn một phòng ngủ có diện tích khoảng 50m2. Mỗi căn được đặt tại vị trí thuận lợi, có tầm nhìn rộng mở ôm trọn hồ San Hô hay công viên BBQ của đại đô thị. Đặc biệt, căn hộ 1PN được thiết kế đến 2 ban công mở ra đa tầm nhìn đắt giá.

Căn hộ Suite Apartment ZR1 với không gian nâng cấp vượt trội dẫn đầu phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế

Thuộc phân khu The Zurich nằm tại "tâm điểm thượng lưu" The Metropolitan, căn hộ Suite Apartment ZR1 đáp ứng tối đa tiêu chí của các chuyên gia nước ngoài, giới thượng lưu trong nước đang tìm nơi an cư xứng tầm. Ngoài ra, cộng đồng khoảng 55 nghìn cư dân đã sinh sống ổn định tại đây góp phần bảo chứng cho tính thanh khoản và khả năng khai thác cho thuê của căn hộ.



Đáng chú ý, trong thời điểm này, chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn với "3 trợ lực tài chính" gồm: Quà tặng 30 triệu đồng khi ký hợp đồng mua bán, miễn 5 năm phí quản lý và hỗ trợ lãi suất 0% đến 33 tháng (không muộn hơn ngày 15/12/2025).

Hạ tầng hiện đại, tiện ích mang tầm quốc tế và không gian vượt trội chính là "chìa khóa vạn năng" giúp căn hộ Suite Apartment tạo nên vị thế dẫn đầu trong phân khúc bất động sản trung, cao cấp tại Hà Nội.

Thông tin dự án:

Tên dự án: B1-CT02

Tên thương mại: The Zurich