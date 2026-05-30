Phần lớn người nhập cư không cần phải rời khỏi Mỹ để xin thẻ xanh

Sau tranh cãi từ thông báo tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố đa số người nhập cư vẫn có thể xin thẻ xanh mà không phải rời khỏi Mỹ.

Ngày 29/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) khẳng định không có sự thay đổi lớn trong chính sách thẻ xanh và chỉ một số người nhập cư nhất định mới phải quay về nước để nộp đơn.

Động thái này dường như điều chỉnh một phần thông báo được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đưa ra tuần trước. Từ lâu người nhập cư vẫn được phép ở lại Mỹ trong thời gian chờ xét cấp thẻ xanh, nhưng thông báo tuần trước cho biết đương đơn sẽ phải trở về nước để chờ kết quả, trừ những trường hợp được coi là "đặc biệt".

Trong tuyên bố mới nhất, DHS cho biết việc có yêu cầu một người trở về quê nhà để hoàn tất thủ tục xin thẻ xanh hay không sẽ do từng viên chức di trú quyết định. Theo cơ quan này, các viên chức từ lâu đã có quyền quyết định như vậy.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) khẳng định chỉ một số người nhập cư nhất định mới phải quay về nước để nộp đơn. (Nguồn: Reuters)

"Đây chỉ là lời nhắc nhở gửi tới các viên chức về quyền quyết định theo thẩm quyền của họ, vốn luôn tồn tại trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể" , một phát ngôn viên DHS cho biết trong một tuyên bố.

Theo DHS, những người ở lại quá hạn thị thực hoặc đến từ các quốc gia có công dân thường xuyên nhận trợ cấp xã hội có thể nằm trong nhóm bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, cách giải thích mới vẫn chưa xoa dịu được những lo ngại trong cộng đồng nhập cư. Nhiều chi tiết quan trọng, bao gồm đối tượng nào sẽ bị tác động và việc áp dụng sẽ diễn ra thế nào vẫn chưa được làm rõ. Ngay cả một số người trong Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng không nắm rõ phạm vi của thay đổi này khi nó được công bố.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết động thái của USCIS chỉ là vấn đề điều hành nội bộ chứ không phải sự thay đổi chiến lược.

Trong khi đó, nhiều luật sư di trú cho biết thân chủ của họ đã được nhân viên USCIS đặt câu hỏi trong các buổi phỏng vấn gần đây về lý do nộp hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ và liệu có trở ngại nào khiến họ không thể thực hiện thủ tục tại nước sở tại hay không.

“Phản ứng dữ dội từ dư luận rõ ràng đã khiến chính quyền phải cuống cuồng xử lý những rắc rối do chính họ tạo ra” , bà Sarah Pierce, cựu quan chức USCIS hiện là Giám đốc chính sách xã hội tại Third Way, nhận định.

PV

VTCnews

