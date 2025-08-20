Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hạn chế phương tiện đi về hướng Hà Nội

20-08-2025 - 09:39 AM | Xã hội

Để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cục Cảnh sát giao thông đã có thông báo phân luồng giao thông hạn chế phương tiện đi về hướng thành phố Hà Nội.

Sáng 19/8, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đơn vị đã có thông báo phân luồng giao thông hạn chế phương tiện đi về hướng thành phố Hà Nội.

Khung giờ hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hoạt động theo chiều đường hướng về Hà Nội: Từ 15 giờ ngày 21/8 đến 5 giờ ngày 22/8; từ 15 giờ ngày 24/8 đến 5 giờ ngày 25/8; từ 15 giờ ngày 27/8 đến 5 giờ ngày 28/8; từ 16 giờ ngày 29/8 đến 17 giờ ngày 30/8 và từ 16 giờ ngày 1/9 đến 17 giờ ngày 2/9.

Các loại xe bị hạn chế gồm: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Phân luồng giao thông các tuyến cao tốc

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ hạn chế các phương tiện nêu trên lưu thông ở các tuyến đường như sau:

Đối với các tuyến cao tốc: Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: đoạn từ nút giao Thường Tín (Km 192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại Km40+700) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao cao tốc 05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Phân luồng giao thông các tuyến quốc lộ

Đối với các tuyến quốc lộ: Quốc lộ 1A từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → ngã ba đường Cách mạng Tháng Tám giao quốc lộ 3 - ngã tư Nam Tiến (từ Km 46+650 đến Km 41+900) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5: từ nút giao cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình (Km 65+100 quốc lộ 6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)./.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

