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Phẫn nộ clip chủ cửa hàng hải sản dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt bà bán rau: Công an vào cuộc xác minh

| | Sống

Phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh việc một phụ nữ bán rau bị xịt nước gây chảy máu trên mặt.

Ngày 22/6, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chủ cửa hàng hải sản dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt bà bán rau ở gần cổng chợ Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người xôn xao.

Ảnh hiện trường vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ bị chủ cửa hàng hải sản tươi sống xịt nước vào mặt dẫn đến bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Ngay sau đó, hình ảnh người phụ nữ bán rau ngồi bên đường với vết thương gây chảy máu trên khuôn mặt cũng đã được đăng tải khiến nhiều người lo lắng, bức xúc.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân Việt, đại diện UBND phường Xuân Hòa cho biết địa phương đã giao Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ việc một phụ nữ bán hàng rong bị xịt nước gây chảy máu trên mặt thu hút sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Dân trí, lãnh đạo phường Xuân Hòa, gia đình đã đưa người phụ nữ bán rau tới Bệnh viện Mắt Trung ương khám chữa, điều trị.

Chính quyền phường Xuân Hòa cho biết, người phụ nữ bán rau cư trú trên địa bàn Sóc Sơn (Hà Nội) và sang phường Xuân Hòa buôn bán. Bước đầu xác định va chạm xuất phát từ mâu thuẫn chỗ ngồi bán hàng.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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