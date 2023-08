Phản ứng đầu tiên của kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi khi nhìn thấy quá nhiều tiền trong túi vải

Ngày 15-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an TP, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Cán bộ, chiến sĩ công an trao bé trai cho gia đình. Ảnh: Công an Hà Nội

4 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Phòng Tham mưu; Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Công an quận Long Biên.

5 cá nhân được khen thưởng, gồm: Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Thượng úy Trịnh Tuấn Phong, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Thiếu tá Đoàn Bá Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên; Trung úy Nguyễn Thành Long, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên.

Anh N.X.C. (bố cháu K., tên thường gọi của bé trai 7 tuổi bị bắt cóc) cho biết khoảng hơn 18 giờ ngày 14-8, anh đi tập thể dục về thì thấy con chạy vào hỏi mẹ. Khi anh bảo cháu đi tắm, cháu nói chờ mẹ về rồi lấy xe đạp đi chơi.

"Tôi vừa bước chân lên cầu thang thì nghe tiếng trẻ nhỏ kêu: Bắt cóc, cứu, cứu" - anh C. kể lại thời điểm con trai mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, lúc đó anh chỉ nghĩ là do trẻ con trêu đùa.

Sau đó, vợ anh về nhà và nói có một số điện thoại lạ gọi đến đe dọa đã bắt cóc con trai. Người này yêu cầu chuẩn bị 15 tỉ đồng để chuộc con, nếu không "sẽ không thấy xác con". Lúc này, gia đình anh mới tá hỏa đi nhờ kiểm tra camera an ninh và báo công an.

Theo nội dung từ camera an ninh, anh C. cho biết phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ôtô đã bắt cóc con trai. Cháu K. bị nghi phạm quấn băng dính đen quanh mồm, bắt ngồi im ở hàng ghế phía sau. Thi thoảng, kẻ bắt cóc lôi ra một khẩu súng ngắn màu đen, chĩa về phía con trai anh và đe doạ.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm mở cửa xe ôtô bắt cóc bé trai 7 tuổi

Bố bé K. cho biết lúc này con trai mình hoảng sợ nhưng không khóc, bé trai đọc số điện thoại của mẹ khi kẻ bắt cóc yêu cầu để liên hệ cho gia đình.

Theo yêu cầu của đối tượng, vợ chồng anh C. cho tiền vào một túi vải khổ lớn màu đen, có kéo khóa. Kẻ bắt cóc yêu cầu chỉ một mình người vợ lái xe ôtô cầm theo tiền, địa điểm sẽ thông báo sau. "Hắn đe dọa nếu có người đi theo thì sẽ gây ảnh hưởng đến con tôi. Người này liên tục dùng các số điện thoại khác nhau để liên lạc. Cuộc gọi vừa kết thúc, vợ tôi gọi lại số đó đã thấy thuê bao tắt máy" - anh C. kể.

Gần 2 giờ sáng ngày 15-8, kẻ bắt cóc tiếp tục gọi đe dọa: "Tao đã dặn rồi mà mày không nghe lời tao à? Một mình lái xe lên đường ngay". Kẻ bắt cóc tiếp đó gọi lại yêu cầu một mình vợ anh C. lái xe tới điểm cầu Thanh Trì. Sau đó, đối tượng yêu cầu mẹ cháu bé đến nhiều điểm khác nhau, từ nội thành vòng ra ngoại thành, rồi cuối cùng ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Suốt quá trình di chuyển, đối tượng liên tục gọi điện thoại cho vợ anh C.. Các cuộc gọi kéo dài 20 đến 30 phút, yêu cầu chị này không được tắt máy để hắn kiểm tra và chỉ dẫn. Trải qua nhiều cung đường như kẻ bắt cóc yêu cầu, vợ anh C. đến địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đối tượng yêu cầu mẹ cháu bé bị bắt cóc dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc rồi trèo qua lan can, xuống phía đường gom bên dưới, nơi không có điện đường, không có dân cư sinh sống.

Đến gần ôtô của kẻ bắt cóc, mẹ bé K. tiến lại gần mở túi tiền cho hắn xem. Thấy nhiều tiền, hắn ta cầm luôn và định bỏ chạy. "Hắn nói tao phải đi vài trăm mét mới thả con mày xuống. Tuy nhiên, mẹ cháu lao ra chặn đầu xe rồi nói quyết tâm phải đưa con về. Mẹ cháu quả quyết kể cả hôm nay phải chết cũng nhất định phải đưa con về an toàn" - anh C. kể lại.

Di chuyển được một đoạn, kẻ bắt cóc dừng xe và cho bé trai 7 tuổi xuống. Trong màn đêm tối, hắn phóng nhanh bỏ chạy song bị cảnh sát vây bắt sau hơn 10 tiếng đồng hồ gây án. Lúc bị vây bắt, đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến 1 cảnh sát bị thương.

Anh C. cho biết gia đình anh không ai quen biết nghi phạm và gia đình cũng không mâu thuẫn với ai.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Chiều 14-8, Trung điều khiển ôtô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng) thì phát hiện bé trai đang đạp xe nên liền khống chế, bắt cóc đòi tiền chuộc.