Phan Văn Đức chỉ có "bánh chưng" làm quà ngày Valentine vì cô chủ khách sạn cầm hết tiền

Dịp Valentine dân tình lại háo hức chờ hội cầu thủ và dàn WAGs chia sẻ những món quà kỷ niệm. Trên trang cá nhân Võ Nhật Linh – vợ của tiền vệ Phan Văn Đức đã tiết lộ đoạn trò chuyện vui vẻ của hai vợ chồng.

Khi Nhật Linh hỏi quà Valentine chàng cầu thủ chỉ biết ngậm ngùi:

“ Hết tiền lấy gì tặng, tiền vợ mình cầm hết”, Nhật Linh đăng lên trang cá nhân.

Cô nàng còn nhõng nhẽo cho rằng: “Tiền thì mình cầm hết mà vẫn muốn có quà thì sao ta”. Bên cạnh đoạn hội thoại, Nhật Linh cũng hài hước chia sẻ bức ảnh bánh chưng hình trái tim.

Nhật Linh đăng đoạn trò chuyện của hai vợ chồng

Dẫu vậy ai cũng biết rằng Phan Văn Đức là cầu thủ nổi tiếng yêu chiều vợ. Tết 2024 tiền vệ sinh năm 1996 còn “ting ting” cho vợ 60 triệu đồng. Văn Đức – Nhật Linh được người hâm mộ nhận xét có cuộc sống viên mãn nhất nhì làng bóng đá. Cặp đôi đang có một căn nhà to giữa thành phố Vinh (Nghệ An), sử dụng chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra Văn Đức - Nhật Linh còn kinh doanh khách sạn 5 tầng ở TX. Cửa Lò (Nghệ An) và mới một quán ăn cách đây không lâu.