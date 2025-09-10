Pháp có Thủ tướng mới

Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu, 39 tuổi, được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp (Ảnh: AFP)

Ông Sebastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp chỉ 1 ngày sau khi nguười tiền nhiệm - ông Francois Bayrou - buộc phải từ chức sau khi thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Tối 8/9, ông Bayrou - người tại vị trên cương vị Thủ tướng Pháp được 9 tháng - đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron.

Thông báo của Điện Elysee cho biết Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu "tham vấn ý kiến các lực lượng chính trị đại diện trong Quốc hội nhằm thông qua ngân sách quốc gia và biến các thỏa thuận này thành yếu tố thiết yếu cho các quyết định trong những tháng tới".

Thông thường, tại Pháp, một Thủ tướng mới sẽ thành lập chính phủ mới trước khi đàm phán về ngân sách tại Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu phải tham vấn tất cả các chính đảng trong Quốc hội trước để tìm cách thống nhất về ngân sách trước khi tập hợp nhân sự cho nội các mới. Theo Điện Elysee, sau những cuộc thảo luận này, tân Thủ tướng sẽ đề xuất thành lập chính phủ với Tổng thống.



Ông Lecornu, 39 tuổi, là Thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây. Ông đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng kể từ khi Tổng thống Macron tái đắc cử vào năm 2022. Trước đó, ông là thành viên của đảng bảo thủ Les Republicains.

Tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã cảm ơn Tổng thống Emmanuel Macron trong một bài đăng trên X "vì sự tin tưởng mà ông ấy đã dành cho tôi". Ông cũng bày tỏ lòng kính trọng người tiền nhiệm Francois Bayrou "vì lòng dũng cảm mà ông ấy đã thể hiện khi bảo vệ niềm tin của mình đến cùng".

Lễ bàn giao chính thức giữa ông Bayrou và ông Lecornu sẽ diễn ra tại văn phòng Thủ tướng vào trưa 10/9 (giờ địa phương).

Cựu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu trước Quốc hội trước khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra, ngày 8/9/2025 (Ảnh: AP)

Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đã lên tiếng chỉ trích việc bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng. Trong một bài đăng trên X, bà viết: "Tổng thống đang bắn phát súng cuối cùng của chủ nghĩa Macron, co cụm trong vòng tròn nhỏ những người trung thành với Tổng thống". Bà Le Pen - lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (Rassemblement National) - cũng dự đoán "cuộc bầu cử Quốc hội trong tương lai là điều không thể tránh khỏi" và rằng "người sẽ trở thành Thủ tướng là Jordan Bardella (cánh tay phải của bà Le Pen)".

Trong khi đó, ông Jean-Luc Melenchon - lãnh đạo đảng cánh tả La France Insoumise viết trên X rằng: "Từ giờ trở đi, mọi thứ vẫn y nguyên như trước". Melenchon một lần nữa kêu gọi Tổng thống Macron từ chức. Trước đó, các nghị sĩ trong đảng của ông đã đệ trình một kiến nghị nhằm phế truất Tổng thống Macron. Lãnh đạo đảng Xanh - Marine Tondelier - lên án động thái này là một "sự khiêu khích" và "hoàn toàn thiếu tôn trọng người dân Pháp", đồng thời cảnh báo rằng "mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ".

Trong một tuyên bố, đảng Xã hội (Socialistes) cho rằng việc Tổng thống Macron bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng "đặt nước Pháp vào nguy cơ đối mặt với sự phẫn nộ xã hội chính đáng và bế tắc thể chế". Họ chỉ trích Tổng thống Macron vì "cố chấp đi theo một con đường mà không một đảng viên đảng Xã hội nào muốn tham gia", ám chỉ rằng họ sẽ không chấp nhận tham gia vào chính phủ do ông Lecornu đứng đầu.

Bên cạnh biến động chính trị, nước Pháp cũng đang phải đối mặt với những căng thẳng xã hội lớn. Chính phủ Pháp thông báo sẽ triển khai khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc trong ngày 10/9 để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trong khuôn khổ hành động mà phong trào xã hội có tên "Bloquons tout" (Làm tê liệt tất cả) đang kêu gọi. Trong khi đó, các nghiệp đoàn đã kêu gọi người lao động tham gia đình công vào ngày 18/9.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau khẳng định "không một hành vi bạo lực, phong tỏa hay hành động tẩy chay nào sẽ được dung thứ". Theo đó, lực lượng an ninh sẽ "hộ tống các đoàn tuần hành ôn hòa" vì quyền biểu tình được Hiến pháp công nhận, song sẽ "không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi bạo lực hay vượt giới hạn nào". Lực lượng an ninh cũng được chỉ thị hành động "cứng rắn" và "bắt giữ tối đa" khi có dấu hiệu phạm pháp.