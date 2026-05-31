Pháp không muốn chia sẻ quyền kiểm soát 'nút bấm hạt nhân' với bất kỳ ai

 Pháp không có ý định đưa kho vũ khí hạt nhân của mình vào hệ thống NATO, mặc dù sẵn sàng mở rộng

Báo chí phương Tây đã tiết lộ một vài chi tiết về đề xuất của Pháp liên quan đến răn đe hạt nhân và cấu trúc an ninh châu Âu. Một đặc điểm quan trọng trong chiến lược này là việc Pháp không muốn chia sẻ quyền kiểm soát "nút bấm hạt nhân" với bất kỳ ai, hoặc đưa kho vũ khí của mình vào hệ thống NATO nói chung.

Theo tờ Der Spiegel, kế hoạch răn đe hạt nhân của Pháp không dự kiến ​​việc triển khai vũ khí hạt nhân vĩnh viễn ở các quốc gia khác. Hơn nữa, Pháp muốn ​​đồng minh cung cấp không phận, căn cứ không quân và tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu của họ.

Đồng thời có những lo ngại ở châu Âu về viễn cảnh nếu các lực lượng đối lập, chẳng hạn như bà Marine Le Pen lên nắm quyền ở Pháp vào năm 2027, "chiếc ô hạt nhân" do Tổng thống Macron triển khai sẽ bị thu hẹp đi đáng kể.

Pháp quyết tâm duy trì sự độc lập về khả năng răn đe hạt nhân chiến lược.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin nhấn mạnh trong hơn 60 năm qua, chiến lược an ninh của nước này không chỉ dựa trên sự hợp tác với Mỹ mà còn ở một mức độ nhất định - dựa trên khả năng răn đe hạt nhân và lực lượng vũ trang của riêng mình.

Theo bà Vautrin, Pháp dự định tiếp tục tăng chi tiêu quân sự và đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong 10 năm qua. Chính trị gia này cũng lưu ý ngoài Mỹ, Pháp còn có các thỏa thuận quốc phòng với một số quốc gia Trung Đông như UAE và Qatar.

Theo Der Spiegel

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

Phát hiện tấm cọc Trung Quốc nặng 13.600 tấn ở giữa biển, cao hơn toà nhà 20 tầng, sắp hoàn thành nhiệm vụ lớn

