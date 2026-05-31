Thẩm phán Mỹ tạm ngăn chặn Tổng thống Trump lập quỹ 1,8 tỷ USD

Nhà Trắng tại Washington, Mỹ, ngày 20/7/2025. (Ảnh: Reuters)

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 29/5 đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập quỹ trị giá gần 1,8 tỷ USD nhằm bồi thường cho những người mà ông Trump cho là nạn nhân của việc “vũ khí hóa” bộ máy chính phủ.

Lệnh của Thẩm phán Tòa án Quận Leonie Brinkema tại khu Đông Virginia yêu cầu chính quyền ông Trump không được “thực hiện thêm bất kỳ hành động nào” để thành lập hoặc vận hành quỹ này trong thời gian tòa xem xét thêm các lập luận pháp lý. Lệnh tạm thời có hiệu lực ít nhất đến ngày 12/6.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước thông báo thành lập “Quỹ chống vũ khí hóa” như một phần trong thỏa thuận dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump nhằm vào Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Theo kế hoạch, quỹ trị giá 1,776 tỷ USD sẽ do một ủy ban gồm 5 thành viên giám sát, nhằm chi trả cho những người chứng minh được họ là nạn nhân của “kiện tụng chính trị” và “vũ khí hóa”. Đây là những thuật ngữ ông Trump và các đồng minh dùng để mô tả các cuộc điều tra và vụ án hình sự nhằm vào họ.

Nhà Trắng nhìn từ Đài tưởng niệm Washington, Mỹ, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)

Phán quyết được đưa ra sau đơn kiện của một nhóm người cho rằng họ bị chính quyền Trump - Vance nhắm tới với tư cách đối thủ tư tưởng hoặc chính trị, đồng thời cáo buộc họ sẽ không đủ điều kiện nhận tiền từ quỹ.

Bà Skye Perryman, người đứng đầu tổ chức Democracy Forward, nhóm phản đối ông Trump đứng sau vụ kiện, gọi đây là “chiến thắng cho sự minh bạch, pháp quyền và người dân Mỹ”. Bà cho rằng không chính quyền nào có quyền sử dụng tiền công thông qua một chương trình khen thưởng mang tính chính trị.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche trước đó nói rằng không có yêu cầu mang tính đảng phái đối với những người đủ điều kiện nhận bồi thường.

Quỹ này đã gây phản ứng trái chiều, kể cả trong một số nghị sĩ đảng Cộng hòa của ông Trump, do lo ngại những người tham gia vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021 có thể nhận tiền từ ngân sách. Democracy Forward là một trong ít nhất 3 bên đã đệ đơn kiện phản đối việc thành lập quỹ 1,8 tỷ USD.