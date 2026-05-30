Thêm 1 hãng bay giá rẻ chìm trong vũng lầy tài chính, dịch vụ bị chê thậm tệ, tận thu nhiều khoản phí đi kèm

Rắc rối tài chính bủa vây cùng chi phí nhiên liệu leo thang đã đẩy hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines rơi xuống vực thẳm phá sản và chính thức ngừng hoạt động vào ngày 2/5. Frontier Airlines, hãng bay từng nỗ lực sáp nhập với đối thủ này vào năm 2022, hiện đang ở vị trí tốt nhất để tiếp quản miếng bánh thị phần mà Spirit bỏ lại. Bởi lẽ, bản đồ đường bay của Frontier có tỷ lệ tương đồng với Spirit, và cả hai đều săn đón tệp khách hàng nhạy cảm về giá thông qua một mô hình kinh doanh tương đồng: bán vé sàn giá rẻ và tận thu bằng các khoản phí đi kèm cho mọi dịch vụ phát sinh.

Ngay khi bước vào mùa du lịch hè cao điểm mang tính sống còn, Frontier lập tức tăng giá vé trên các chặng bay từng phải chia sẻ với Spirit. Tuy nhiên, hãng vẫn hoàn toàn vô vọng trước những căn bệnh chung đang gặm nhấm toàn ngành hàng không Mỹ, đặc biệt là phân khúc bay giá rẻ.

“Frontier sở hữu lượng tiền mặt dự trữ mạnh hơn nhiều so với những gì Spirit từng có trước khi sụp đổ”, ông Shye Gilad, giáo sư kinh tế tại Đại học Georgetown kiêm cựu điều hành hãng hàng không, phân tích. “Dẫu vậy, tôi không hề đánh giá thấp áp lực khủng khiếp mà toàn ngành đang phải gánh chịu, đặc biệt là đối với các hãng hàng không thuộc nhóm giá rẻ này”.

Tất cả các hãng hàng không, từ các startup giá rẻ cho đến “Bộ tứ đại gia” thương mại của Mỹ, đều đang điêu đứng vì chi phí nhiên liệu phản lực. Là khoản chi lớn thứ hai của các hãng bay chỉ sau chi phí nhân công, giá nhiên liệu hiện đã tăng tới 30% kể từ thời điểm cuộc chiến tại Iran bùng nổ.

Để bù đắp khoản thâm hụt khổng lồ này, hầu hết các hãng hàng không đã chọn giải pháp tăng giá vé và các loại phí. Thế nhưng, ngay cả khi giá vé đã được đẩy cao hơn 20% so với năm ngoái, các hãng bay vẫn trầy trật và chưa thể bù đắp được toàn bộ các khoản chi phí phát sinh mới.

Đáng ngại hơn, tương tự như Spirit, Frontier vốn đã chìm trong vũng lầy tài chính ngay từ trước khi cú sốc nhiên liệu diễn ra. Hãng bay có trụ sở tại Denver này đã báo lỗ tới 137 triệu USD vào năm ngoái - giai đoạn mà giá nhiên liệu phản lực được coi là tương đối dễ thở. Trên thực tế, Frontier liên tục chứng kiến dòng tiền của mình bị rò rỉ và thua lỗ ròng hằng năm kể từ sau đại dịch, ngoại trừ một khoản lợi nhuận mỏng manh ghi nhận vào năm 2024.

Dù vậy, ban lãnh đạo Frontier vẫn ra sức bác bỏ những hoài nghi về tương lai dài hạn của hãng.

CEO James Dempsey phát biểu trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vào đầu tháng 5, ngay sau cái chết của Spirit: “Chúng tôi đã có một quỹ đạo tăng trưởng rất, rất tốt trong quý 1 trước khi cú sốc giá nhiên liệu ập đến. Thực tế, chúng tôi đã tiến rất gần đến điểm hòa vốn trong quý 1 và chắc chắn đang trên lộ trình gặt hái lợi nhuận trong quý 2”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chiến lược định giá vé thấp là một vũ khí sắc bén để thu hút nhóm hành khách đi du lịch vãng lai thích săn hàng giá rẻ, nhưng lại là một con đường cực kỳ gian nan để tìm kiếm lợi nhuận trong một ngành công nghiệp vốn có biên lợi nhuận mỏng như dao cạo.

Mô hình giá rẻ này hoàn toàn bất lực trong việc lôi kéo tệp khách hàng mang tính sống còn của ngành: những người sẵn sàng chi đậm để đổi lấy một trải nghiệm bay cao cấp hơn. Nhóm này không chỉ bao gồm khoang hạng nhất hay hạng thương gia, mà còn là những hàng ghế cao cấp ở giữa máy bay - nơi mang lại không gian để chân rộng hơn một chút, quyền ưu tiên lên máy bay và lối thoát nhanh hơn khi hạ cánh.

Ba ông lớn dẫn đầu thị trường gồm Delta, United và American hiện đang thâu tóm phần lớn lợi nhuận toàn ngành chính nhờ nhóm hành khách thượng lưu này. Delta báo cáo doanh thu từ các hàng ghế cao cấp đã cân bằng hoàn toàn với doanh thu từ khoang phổ thông và phổ thông cơ bản cộng lại trong quý 1.

Thế nhưng, thứ đang chống lại tương lai của Frontier không chỉ dừng lại ở giá vé thấp và biên lợi nhuận nghèo nàn. Hàng không, xét đến cùng, vẫn là một ngành dịch vụ, và Frontier lại đang sở hữu một hồ sơ tồi tệ về trải nghiệm khách hàng.

Bảng xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng do tổ chức uy tín J.D. Power công bố đã thẳng tay xếp Frontier ở vị trí bết bát cuối cùng, đứng sau cả Spirit, hãng bay mà sự yếu kém trong dịch vụ chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc phải đóng cửa khai tử thương hiệu.

“Dịch vụ của họ đơn giản là không thể sánh bằng các hãng bay lớn. Câu chuyện chỉ ngắn gọn có vậy”, ông Michael Boyd, một chuyên gia tư vấn kỳ cựu trong ngành hàng không, thẳng thắn nhận định. “Hiện tại, lý do duy nhất để người ta chấp nhận bước lên máy bay của Frontier chỉ là vì giá vé”.

Trước thực trạng đó, Frontier đã bắt đầu triển khai các chiến dịch nâng cấp dịch vụ. Hãng đã phải khôi phục lại hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng qua điện thoại vào mùa xuân năm 2024 sau khi đã dại dột khai tử nó vào năm 2022. Gần đây, hãng cũng rục rịch cung cấp các hàng ghế hạng nhất rộng rãi hơn và cam kết sẽ phủ sóng mạng Wi-Fi trên các chuyến bay vào năm 2027.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN, đại diện Frontier khẳng định hãng đang nỗ lực cải thiện dịch vụ, đặc biệt là bằng cách cắt giảm tối đa tỷ lệ hoãn và hủy chuyến: “Chúng tôi đang tập trung cao độ vào việc cải thiện độ tin cậy trong vận hành hệ thống. Hãng kỳ vọng sẽ ghi nhận những cải thiện sâu sắc hơn khi các sáng kiến được triển khai toàn diện”.

Phía Frontier nói thêm rằng họ đã ghi nhận doanh thu quý 1 cao nhất lịch sử ngay khi Spirit vẫn còn đang hoạt động, điều này chứng minh tính đúng đắn trong chiến lược và sức chống chịu bền bỉ trong mô hình vận hành.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Frontier thời hậu Spirit chính là việc làm sao rũ bỏ được định kiến trong mắt người tiêu dùng về một hãng bay giá rẻ luôn tìm cách bấu víu, cắt giảm mọi tiện ích tối thiểu mà hành khách xứng đáng được hưởng.

Chuyên gia Michael Boyd đúc kết bằng một nhận định đầy cay nghiệt:

“Bạn có thể tái cấu trúc rất nhiều thứ trên bảng cân đối kế toán, nhưng thứ bạn tuyệt đối không thể tái cấu trúc chính là việc liệu khách hàng có thực sự muốn bước lên máy bay của bạn nữa hay không. Không một ai muốn đồng hành cùng một hãng hàng không luôn tìm mọi cách để tận thu hành khách từ những đồng lẻ nhỏ nhất. Tôi sẽ không bao giờ chọn Frontier trừ khi không còn con đường nào khác”.

Theo: CNN, The NY Times