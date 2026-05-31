Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

Đám đông tại một sự kiện vận động tranh cử ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/1/2026. (Ảnh: AFP)

Dân số Nhật Bản đã giảm ở mức kỷ lục 2,5% trong giai đoạn 5 năm, theo dữ liệu điều tra dân số được công bố ngày 29/5, tiếp tục cho thấy những thách thức lớn đối với một trong những xã hội già hóa nhanh nhất thế giới.

Theo cuộc điều tra dân số được thực hiện 5 năm một lần, dân số Nhật Bản giảm xuống còn 123 triệu người trong năm 2025, thấp hơn hơn 3 triệu người so với số liệu công bố trước đó vào năm 2020. Đây là kỳ khảo sát thứ 3 liên tiếp ghi nhận tổng dân số nước này đi xuống.

Dữ liệu mới cho thấy mức giảm dân số lớn nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu khảo sát vào năm 1920. Chính phủ Nhật Bản cho rằng nguyên nhân là tình trạng già hóa dân số và mức giảm tự nhiên ngày càng lớn, tức số người tử vong cao hơn số trẻ được sinh ra.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) trước đây xếp Nhật Bản là nước có dân số già thứ 2 thế giới, chỉ sau Monaco. Nhật Bản cũng là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Năm 2025, số trẻ em tại nước này xuống mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào thập niên 1950. Dữ liệu công bố đầu tháng 5 cho thấy trẻ em chỉ chiếm 10,8% tổng dân số, mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Giao lộ Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 4/5/2026. (Ảnh: AFP)

“Điều này một lần nữa xác nhận rằng tình trạng suy giảm dân số đang tiếp tục tiến triển”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara nói. Ông cam kết sẽ thúc đẩy toàn diện nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các thách thức do dân số giảm.

Ông Kihara nhấn mạnh cần thúc đẩy phân bổ người dân và doanh nghiệp về các khu vực địa phương để điều chỉnh tình trạng tập trung quá mức ở Tokyo.

Kết quả điều tra dân số còn cho thấy Tokyo tăng dân số 1,4%, Okinawa tăng 0,1%, trong khi 45 tỉnh còn lại đều ghi nhận giảm dân số. Số cư dân nước ngoài tại Nhật Bản tăng lên khoảng 3,21 triệu người, vượt mức cao trước đó là khoảng 2,75 triệu người vào năm 2020.

Dù nhập cư từng được xem là một giải pháp tiềm năng cho tình trạng dân số giảm, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cam kết lập trường cứng rắn hơn với việc cho người nước ngoài nhập cảnh. Chính phủ Nhật Bản xác định giai đoạn đến năm 2030 là “cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng suy giảm dân số”, dù các biện pháp như mở rộng hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con đến nay chưa tạo chuyển biến rõ rệt.