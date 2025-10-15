Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP

15-10-2025 - 11:30 AM | Bất động sản

Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, ông Bùi Quang Anh Vũ dự kiến được mua nhiều nhất 2,09 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,84% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực và đóng góp tích cực của người lao động trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024; đồng thời tạo động lực gắn kết làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao cho người lao động khi tham gia chương trình ESOP 2025.

Chương trình cũng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP- Ảnh 1.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Sáng 15/10, cổ phiếu PDR giao dịch ở mức 25.200 đồng/cổ phiếu, do đó giá phát hành cổ phiếu ESOP thấp hơn 60% so với thị giá.

Phát Đạt dự kiến thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.

Cổ phiếu ESOP 2025 bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025.

Phát Đạt công bố danh sách 180 cán bộ nhân viên dự kiến tham gia đợt phát hành ESOP này. Trong đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ dự kiến được mua nhiều nhất 2,09 triệu cổ phiếu; 04 Phó Tổng giám đốc được mua hơn 1 triệu cổ phiếu/người; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 400.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 300.000 cổ phiếu....

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

