Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi

Tăng trưởng ổn định trong giai đoạn còn nhiều thử thách

Theo kết quả dự phóng, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Phát Đạt đạt trên 1.190 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế hơn 282 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này không cao song phản ánh mức tăng trưởng ổn định trong bối cảnh toàn ngành vẫn chịu sức ép từ nhu cầu đầu tư thấp và tiến độ pháp lý kéo dài. Doanh thu quý III đạt hơn 404 tỷ đồng, gần tương đương cả 6 tháng đầu năm, cho thấy doanh nghiệp đã khôi phục được nhịp tăng trưởng theo hướng bền vững.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm, tỷ trọng từ bán hàng ở dự án Quy Nhơn Iconic (Bắc Hà Thanh – Gia Lai) chiếm 83% doanh thu chuyển nhượng bất động sản, tương đượng hơn 710 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (TP.HCM) mang về 125,9 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã duy trì được dòng tiền ổn định từ doanh thu bán hàng và tái cơ cấu danh mục dự án như định hướng.

Điểm đáng chú ý khác là mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án. Phát Đạt ghi nhận 101 tỷ đồng doanh thu trong quý III, gấp hơn 5 lần nửa đầu năm, với đóng góp chính đến từ hợp đồng phát triển dự án La Pura. Điều này gợi ý về một định hướng mới, giúp Phát Đạt mở rộng mô hình "doanh nghiệp phát triển tích hợp", tối ưu năng lực tư vấn pháp lý, quy hoạch, thiết kế, triển khai và quản trị dự án – hướng đi phù hợp trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi chuyên môn hóa cao.

Phát Đạt thu về 100 tỷ đồng trong quý III từ dịch vụ phát triển dự án tại La Pura.

Cùng với đó, doanh thu tài chính hơn 222 tỷ đồng từ hoàn nhập chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi và chuyển nhượng công ty dự án cho thấy cấu trúc tài chính lành mạnh, giúp Phát Đạt duy trì đòn bẩy hợp lý và tăng tính chủ động trong dòng vốn – yếu tố mà nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay vẫn đang thiếu.

Áp lực lớn nhưng ưu tiên tăng tốc có kiểm soát để xây nền thật chắc

Trong các chia sẻ vừa qua, ban lãnh đạo của Phát Đạt đều nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng để kiến tạo lợi thế mới nhưng phải đảm bảo tính thận trọng để xây dựng nền tảng. Điều này có nghĩa rằng Phát Đạt chủ trương rõ ràng không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng ngắn hạn bằng mọi giá, mà chú trọng hơn về tính bền vững cho đường dài. Đây là lựa chọn phản ánh bản lĩnh của doanh nghiệp đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường.

Theo giới đầu tư, lựa chọn này có thể khiến Phát Đạt chậm hơn ở hiện tại, nhưng lại an toàn và bền vững hơn trong dài hạn. Việc không đẩy mạnh đầu tư ồ ạt giúp Công ty kiểm soát rủi ro, tránh dàn trải nguồn lực và tập trung tối đa cho các dự án có khả năng sinh lời cao.

Nhìn xa hơn, 2025 không phải là năm Phát Đạt đặt mục tiêu "bứt phá về con số", mà là năm đặt nền móng cho hành trình 5 năm tiếp theo. Hàng loạt dự án sẽ được triển khai, với doanh thu dự kiến lên đến 50.000 tỷ đồng, chắc chắn đòi hòi một nền tảng vững vàng từ tài chính, quản trị đến bộ máy vận hành và kiểm soát thực thi.

Bước vào quý IV, Phát Đạt tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung và có chọn lọc. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh đợt mở bán mới tại Quy Nhơn Iconic và La Pura, hai dự án có phản hồi tích cực từ thị trường, đồng thời tăng tốc tại dự án Thuận An 1 & 2 (Bình Dương).

Dự án Thuận An đang được Phát Đạt thúc đẩy các cơ hội để tạo bứt phá.

Đáng chú ý, dự án Thuận An được kỳ vọng trở thành bước ngoặt chiến lược nhờ hợp tác với đối tác nước ngoài – bước đi thể hiện nỗ lực hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế của Phát Đạt. Việc hợp tác này không chỉ mang lại nguồn lực tài chính và kỹ thuật, mà còn giúp nâng chuẩn quản trị, phát triển dự án theo mô hình minh bạch và bền vững – điều kiện tiên quyết để Phát Đạt hướng tới chuẩn mực nhà phát triển chuyên nghiệp trong khu vực.

Trong ngắn hạn, các dự án đang được triển khai sẽ tiếp tục đóng góp doanh thu ổn định, nhưng trọng tâm của quý IV/2025 không chỉ nằm ở kết quả tức thời mà còn ở việc củng cố nền tảng cho giai đoạn tăng tốc 2026–2030.

Nhìn chung, có thể thấy với Phát Đạt, tốc độ vẫn được duy trì, nhưng trên nền tảng vững chắc về pháp lý, tài chính và quản trị mới đảm bảo khả năng bứt phá nhanh, mạnh và bền vững cho ít nhất suốt giai đoạn 5 năm tiếp theo như chiến lược mà Phát Đạt đã công bố.