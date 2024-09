Phát hành tăng vốn thành công, Chứng khoán VIX lọt top CTCK quy mô hàng đầu

Tăng vốn thành công



Ngày 20/9, Công ty Chứng khoán VIX vừa công bố thông tin về các đợt phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục tiêu tăng vốn.

Cụ thể, ngày 1/8/2024, Chứng khoán VIX đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tăng vốn, bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới; thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Đồng thời, Công ty chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng 20 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu; và thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 100:95, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 95 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tới ngày 20/9, sau khi hoàn thành 4 đợt phát hành, chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của Chứng khoán VIX tăng từ mức 6.694,4 tỷ đồng lên 14.585 tỷ đồng, trở thành công ty thuộc nhóm đầu về vốn điều lệ trên sàn chứng khoán Việt Nam và là một trong những công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn bậc nhất.

Ngay từ thời điểm đầu năm, các thành viên thị trường đã chứng kiến cuộc đua tăng vốn điều lệ của nhóm công ty chứng khoán với mục tiêu nắm bắt cơ hội tại thị trường nhiều tiềm năng.

Theo đánh giá từ VIS Ratings (Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Việt Nam), với nguồn vốn bổ sung, các công ty có thể đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và cho vay ký quỹ trong năm 2024. Đồng thời, việc tăng trưởng lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động kinh doanh này sẽ giúp các công ty tăng cường bộ đệm rủi ro.

Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối quý II/2024, tổng tài sản của Công ty đạt 10.607,6 tỷ đồng, tăng 16,7%, dư nợ cho vay tăng hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 4.089 tỷ đồng, tăng 35,9% so với số đầu năm. Diễn biến này giúp lợi nhuận từ hoạt động phải thu và cho vay 6 tháng đầu năm 2024 tăng 146,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, hoạt động môi giới cũng có sự tăng trưởng đáng kể, doanh thu từ phí môi giới nửa đầu năm 2024 tăng 160% so với cùng kỳ. Những con số này thể hiện sự tăng trưởng tích cực trong mảng cho vay margin, cũng như gia tăng lượng khách hàng mới.

Cùng với việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và nâng cao năng lực tài chính Chứng khoán VIX ngày càng chứng tỏ sự quyết tâm hành động, đặt mục tiêu chiến lược trở thành một công ty chứng khoán mạnh và chuyên nghiệp, là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư, và lọt Top công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường về quy mô và hiệu quả hoạt động.