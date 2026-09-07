Phát hiện 1 nhà thiết kế phải chạy xe công nghệ, 2 lần đóng cửa cửa hàng: Nhiều năm sau bất ngờ gặp "quý nhân"

Chiều 6/9, trong chương trình Tọa độ việc làm phát sóng trên VTV2, câu chuyện của nhà thiết kế Hà Nhật Tiến thu hút sự chú ý khi anh chia sẻ về quãng thời gian nhiều thăng trầm phía sau ánh đèn sàn diễn.

Từng là gương mặt hoạt động trong làng thời trang Việt, thực hiện trang phục cho nghệ sĩ và đưa các thiết kế lên những chương trình lớn, Hà Nhật Tiến có thời điểm phải đối diện với một thực tế hoàn toàn khác: hai lần đóng cửa cửa hàng, gửi hồ sơ đến nhiều thương hiệu nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp và sau đó lựa chọn chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, cũng ngay tại chương trình, một cơ hội mới bất ngờ xuất hiện khi anh nhận được đề nghị hợp tác từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến

Từ sàn diễn thời trang đến những ngày chạy xe công nghệ

Hà Nhật Tiến từng tham gia nhiều hoạt động của ngành thời trang, thực hiện trang phục cho các nghệ sĩ và có thiết kế xuất hiện tại những sàn diễn lớn. Trong đó có Fashion Voyage tại vịnh Hạ Long và các mùa tuần lễ thời trang quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Anh cũng từng gây chú ý khi tham gia chương trình Ngôi sao thiết kế Việt Nam năm 2012.

Đó là những dấu mốc khiến Hà Nhật Tiến tin rằng mình đã lựa chọn đúng con đường. Thế nhưng, phía sau công việc sáng tạo là bài toán kinh doanh không hề đơn giản.

Khi tự phát triển thương hiệu riêng, Hà Nhật Tiến không chỉ chịu trách nhiệm thiết kế mà còn phải tự mình xử lý hàng loạt công việc khác như tìm nguyên liệu, quản lý nhân sự, vận hành cửa hàng, sản xuất, bán hàng, thuế và các khoản chi phí.

Những áp lực kéo dài khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Cuối cùng, nhà thiết kế phải hai lần đóng cửa cửa hàng. Sau đó, anh từng gửi portfolio đến nhiều thương hiệu với mong muốn tìm một môi trường mới để tiếp tục công việc thiết kế, song chưa nhận được phản hồi như kỳ vọng.

Hà Nhật Tiến chia sẻ về những khó khăn trước đây của bản thân

Khoảng trống công việc khiến Hà Nhật Tiến lựa chọn chạy xe công nghệ.

Anh kể, khi biết con trai đi chạy xe, bố từng gọi điện và không giấu được nỗi buồn. Hà Nhật Tiến phải trấn an gia đình rằng bản thân vẫn ổn và sẽ tiếp tục tìm cách bước đi trên con đường của mình.

Điều đặc biệt là chính những chuyến xe cũng mang đến cho anh những câu chuyện khó quên. Có hành khách hỏi về công việc trước đây và bất ngờ khi biết người đang cầm lái từng là một nhà thiết kế, có sản phẩm xuất hiện trên sàn diễn. Một số người sau đó động viên anh quay trở lại với nghề.

Dù trải qua giai đoạn khó khăn, Hà Nhật Tiến cho biết điều khiến mình vui nhất vẫn là khi một bản phác thảo trở thành sản phẩm thật và được khách hàng mặc, yêu thích.

Cuộc gặp lại sau hơn một thập kỷ

Xuất hiện tại Tọa độ việc làm còn có doanh nhân Lưu Nga, nhà sáng lập Elise Fashion, với vai trò cố vấn.

Cuộc gặp giữa bà Lưu Nga và Hà Nhật Tiến thực tế đã có duyên từ nhiều năm trước. Năm 2012, khi Hà Nhật Tiến tham gia Ngôi sao thiết kế Việt Nam, bà Lưu Nga cũng xuất hiện trong chương trình với vai trò nhà đầu tư và có cơ hội theo dõi khả năng sáng tạo của anh.

Gặp lại sau hơn một thập kỷ, nhà sáng lập Elise dành nhiều đánh giá tích cực cho khả năng sáng tạo cũng như việc Hà Nhật Tiến vẫn giữ tình yêu với nghề.

Bà Lưu Nga (giữa) tham gia với vai trò cố vấn

Theo chia sẻ của bà Lưu Nga tại chương trình, với nhân sự hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, bằng cấp và kinh nghiệm là những yếu tố cần thiết nhưng chưa phải tất cả. Điều quan trọng còn nằm ở cảm xúc và "linh hồn" mà nhà thiết kế đặt vào sản phẩm.

Một điểm khác được bà Lưu Nga đánh giá cao là sự thay đổi trong cách nhìn của Hà Nhật Tiến sau những trải nghiệm kinh doanh.

Nhà thiết kế thừa nhận người làm sáng tạo cần biết giảm bớt cái tôi và lắng nghe nhu cầu thị trường. Theo anh, nhà thiết kế cần tạo ra sản phẩm khách hàng cần, thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm bản thân mình thích. Cá tính sáng tạo vẫn cần được duy trì nhưng có thể được điều chỉnh dựa trên thị hiếu, dữ liệu khách hàng và định hướng chung của thương hiệu.

Cơ hội mới xuất hiện ngay tại chương trình

Bất ngờ lớn nhất đến ở phần tuyển dụng, khi CEO OpenGate Doãn Nga đưa ra khả năng hợp tác sâu hơn với Hà Nhật Tiến.

Thay vì để nhà thiết kế tiếp tục một mình giải quyết toàn bộ bài toán từ sáng tạo đến kinh doanh như trước đây, OpenGate đề xuất hướng đồng hành để Hà Nhật Tiến có thể phát triển một thương hiệu trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Theo thông tin được giới thiệu tại chương trình, OpenGate hoạt động theo mô hình hỗ trợ nhiều khâu trong ngành thời trang, từ phát triển và sản xuất sản phẩm, nội dung, marketing, vận hành đến thương mại điện tử. Dữ liệu về thị trường và hành vi người tiêu dùng cũng được sử dụng để hỗ trợ quá trình xây dựng sản phẩm.

Đây cũng chính là bài toán Hà Nhật Tiến từng gặp phải trong lần tự kinh doanh trước đây. Một nhà thiết kế có thể có thế mạnh về sáng tạo, nhưng việc đồng thời quản lý sản xuất, nhân sự, marketing, bán hàng và dòng tiền lại đòi hỏi một hệ thống vận hành hoàn toàn khác.

Nếu việc hợp tác được hiện thực hóa, Hà Nhật Tiến có thể tập trung nhiều hơn vào thế mạnh thiết kế, thay vì một mình đảm nhận toàn bộ hoạt động của một thương hiệu.

CEO Doãn Nga cũng là người có nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang. Bà là người sáng lập, Giám đốc sáng tạo thương hiệu Boryniq và từng có hơn một thập kỷ làm việc tại Elise Fashion ở vị trí Trưởng phòng Thiết kế. Bên cạnh hoạt động xây dựng thương hiệu, bà còn tham gia đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực thời trang.

Lời đề nghị tại Tọa độ việc làm chưa đồng nghĩa con đường trở lại của Hà Nhật Tiến sẽ ngay lập tức thuận lợi. Tuy nhiên, với một người từng hai lần đóng cửa cửa hàng, gửi nhiều hồ sơ xin việc rồi phải tạm thời ngồi sau vô lăng xe công nghệ, đây có thể là một ngã rẽ đáng chú ý.

Sau nhiều năm, cơ hội để Hà Nhật Tiến trở lại với những bản vẽ, vải vóc và công việc anh từng theo đuổi một lần nữa được mở ra từ một cuộc gặp không ngờ tới.