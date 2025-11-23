Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM

23-11-2025 - 19:40 PM | Xã hội

Thấy dấu hiệu bất thường từ hai người đàn ông, người dân gặng hỏi thì hai người này bỏ đi.

Ngày 23-11, Công an TPHCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể giấu trong túi bạt.

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện vụ việc.

Hơn 13 giờ cùng ngày, người dân đi mua sắm trong sảnh một toà nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây thấy hai người đàn ông mang theo túi bạt màu xanh, vali rời khỏi toà nhà. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân gặng hỏi.

Hai người sau đó bỏ lại túi bạt, vali rồi bỏ chạy. Vụ việc sau đó được báo đến lực lượng chức năng.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Công an TPHCM sau đó đến hiện trường. Khi mở túi bạt, công an phát hiện một thi thể người đàn ông đang phân huỷ.

Hiện cơ quan công an đang truy xét hai người đàn ông để làm rõ nguyên nhân.

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường.

 

Theo Anh Vũ

Người lao động

