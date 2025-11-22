Phát hiện 150 tấn vàng trị giá hơn 120.000 tỷ đồng, cảnh sát lập tức phong tỏa khu vườn của một nông dân

Phát hiện gây chấn động ngay trong khu vườn nhà

Theo The Economic Times và Times of India, sự việc xảy ra vào tháng 4/2025 tại vùng Auvergne, miền Trung nước Pháp. Ông Michel Dupont, 52 tuổi, vốn là một nông dân sống lặng lẽ, bất ngờ trở thành nhân vật được truyền thông quốc tế truy tìm sau khi phát hiện một vật sáng lạ trong lúc làm việc trên phần đất thuộc sở hữu của gia đình.

Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là một mảnh kim loại bình thường. Nhưng khi đào sâu xuống lớp đất bên dưới, ông kinh ngạc nhận ra thứ mình chạm vào chính là vàng. Những kiểm tra ban đầu được truyền thông Ấn Độ dẫn lại cho thấy trữ lượng ước tính có thể lên tới 150 tấn, với giá trị khoảng 4 tỷ euro, tương đương hơn 120.000 tỷ đồng.

Một nông dân ở Pháp đã tìm thấy trữ lượng vàng trong vườn nhà ước tính có thể lên tới 150 tấn, với giá trị khoảng 4 tỷ euro. (Ảnh: The Economic Times)

Sự việc lập tức gây "sốc" đối với cộng đồng địa chất và các chuyên gia khai khoáng. Trang My French House nhận định con số 150 tấn vàng "nằm ngoài mọi kịch bản thông thường", khiến giới chuyên môn không khỏi ngạc nhiên vì Auvergne vốn không được biết đến như một khu vực có trữ lượng vàng lớn.

Ông Michel chia sẻ với Daily Galaxy rằng khoảnh khắc nhận ra lớp vàng tự nhiên nằm ngay dưới chân mình "là điều không thể tin nổi". Cuộc sống bình yên trước đây của ông lập tức bị đảo lộn.

Chính quyền lập tức phong tỏa: Khai thác hoàn toàn bị cấm

Theo Times of India, ngay khi nhận được báo cáo từ ông Michel, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, thiết lập rào chắn và phong tỏa toàn bộ khu đất. Các cơ quan chuyên môn tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu, đo đạc bước đầu và chuẩn bị cho các đánh giá pháp lý, môi trường sâu hơn.

Ông Michel được thông báo rất rõ ràng: không được phép khai thác bất kỳ lượng vàng nào tại đây, dù mỏ vàng nằm ngay trên đất tư nhân. Điều này hoàn toàn tuân theo luật pháp Pháp.

Nhiều năm qua, hệ thống pháp lý của Pháp quy định:

Mọi tài nguyên dưới lòng đất thuộc sở hữu Nhà nước, kể cả khi nằm trong khu đất của cá nhân.

Hoạt động khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép chính thức và đánh giá môi trường đầy đủ.

Mọi hành vi tự ý khai thác đều bị coi là vi phạm nghiêm trọng.

Do đó, dù phát hiện kể trên được xem như trúng số độc đắc về mặt quy mô, cá nhân ông Michel gần như không có quyền sở hữu lượng vàng này. (Ảnh: The Economic Times)

Do đó, dù phát hiện kể trên được xem như trúng số độc đắc về mặt quy mô, cá nhân ông Michel gần như không có quyền sở hữu lượng vàng này, và cũng khó có khả năng được hưởng trọn số tiền nếu sau này mỏ được khai thác.

Khu vực Auvergne vốn nổi tiếng với cảnh quan núi lửa cổ và hệ sinh thái nhạy cảm. Một số chuyên gia mà My French House dẫn lại cho biết họ lo ngại việc khai thác quy mô lớn có thể gây ảnh hưởng tới cấu trúc địa chất và môi trường tự nhiên tại đây. Vì vậy, các bước thẩm định được tiến hành với tốc độ thận trọng nhưng nghiêm ngặt.

Cuộc sống của người nông dân bị xáo trộn: "Nhà tôi không còn giây phút bình yên"

Sau khi câu chuyện lan rộng, ông Michel nói với Daily Galaxy rằng cuộc sống của gia đình ông "giống như một cuốn sách mở". Mỗi ngày đều có người lạ tìm đến khu đất, có người muốn hỏi chuyện, có người lại cố tiếp cận khu vực bị phong tỏa để tận mắt nhìn mỏ vàng bí ẩn.

Thậm chí, theo Times of India, một số người còn tìm cách mua lại các lô đất xung quanh với hy vọng khu vực này có thêm khoáng sản giá trị. Nhu cầu bất thường khiến khu dân cư vốn yên bình bỗng trở nên hỗn loạn.

Tuy vậy, trang The Economic Times cho biết ông Michel có thể không nhận được phần lớn giá trị kinh tế nếu mỏ vàng được chính thức khai thác. Điều này là do mọi tài nguyên đều được Nhà nước kiểm soát. Phần hỗ trợ hoặc bồi thường, nếu có, cũng phải tuân theo cơ chế pháp lý riêng của Pháp.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia pháp lý nói với truyền thông rằng việc phát hiện mỏ vàng có thể mang đến cho gia đình ông Michel một số khoản hỗ trợ nhất định trong quá trình hợp tác điều tra, nhưng không có thông tin nào cho thấy ông sẽ trở nên giàu có nhờ trữ lượng khổng lồ này.

Khu vực phát hiện mỏ vàng vẫn trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt, chưa có bất kỳ quyết định khai thác nào được công bố. (Ảnh: The Economic Times)

Phát hiện khoáng sản lớn hiếm có ở châu Âu

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng Pháp vẫn đang tiếp tục đánh giá, đo đạc và xác nhận trữ lượng chính thức. Khu vực phát hiện mỏ vàng vẫn trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt, chưa có bất kỳ quyết định khai thác nào được công bố.

Dù chưa được thẩm định cuối cùng, đây vẫn được xem là một trong những phát hiện mỏ vàng gây chú ý nhất tại châu Âu trong nhiều năm gần đây, không chỉ bởi con số 150 tấn, mà còn bởi sự trùng hợp khó tin khi trữ lượng này lại nằm ngay dưới khu vườn của một người nông dân bình thường.

Câu chuyện cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận tại Pháp về quyền sở hữu tài nguyên, chính sách bồi thường cho chủ đất, cũng như cách quản lý các khoáng sản nằm gần khu dân cư.

Với ông Michel, tất cả những gì ông có thể làm hiện giờ chỉ là chờ đợi các cơ quan chức năng hoàn tất đánh giá. Câu chuyện về "mỏ vàng trong vườn nhà" của ông vẫn thu hút sự quan tâm lớn trên truyền thông quốc tế, để lại nhiều tò mò về quy mô thật sự của phát hiện chưa từng có này.