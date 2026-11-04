Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả, CSGT Bắc Ninh phát thông báo khẩn

| | Xã hội

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện 22 biển số ô tô giả hoặc đã bị thu hồi nhưng vẫn được sử dụng, đồng thời đề nghị người dân phối hợp xác minh, xử lý.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh thông tin, qua công tác kiểm tra, xác minh, đơn vị phát hiện 22 xe ô tô sử dụng biển số giả, biển số đã bị cơ quan công an thu hồi nhưng vẫn đi trên đường.

Danh sách các biển số được cơ quan Công an thông báo gồm: 30A-943.72, 98A-419.83, 29A-895.96, 98A-724.66, 98A-323.17, 89A-644.35, 99B-668.08, 30M-897.97, 99A-992.23, 30G-187.89, 30A-258.89, 99A-748.17, 23A-058.72, 51H-866.99, 89A-300.46, 99A-096.96, 30E-679.38, 30F-228.46, 14A-034.39, 50H-545.24, 30A-739.98 và 30K-509.59.

Ô tô mang biển số giả 30F-228.46 được phát hiện tại ngã tư Lý Thái Tổ - Huyền Quang. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, tình trạng đặt làm, mua bán biển số xe giả trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông. Các phương tiện sử dụng biển số không hợp lệ cũng có thể bị lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để phục vụ công tác xác minh, xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đề nghị người dân khi phát hiện các phương tiện mang biển số nêu trên lưu thông cần ghi nhận hình ảnh, thời gian, địa điểm và đặc điểm phương tiện, sau đó cung cấp thông tin qua Fanpage của lực lượng CSGT hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Ô tô mang biển số giả 99B-668.08 được phát hiện tại ngã tư Ngô Gia Tự - Kinh Dương Vương. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Người dân cũng được khuyến khích phản ánh các tài khoản mạng xã hội, website hoặc cơ sở có dấu hiệu quảng cáo, sản xuất, nhận đặt làm biển số xe giả để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi, chặn giữ phương tiện nghi vấn nhằm tránh nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Văn Chương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo quan trọng từ BHXH Việt Nam

Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo quan trọng từ BHXH Việt Nam Nổi bật

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027 Nổi bật

XSMN 4/11 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11

XSMN 4/11 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11

16:52 , 04/11/2026
Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị mỗi người 6 - 7 năm tù, người yêu bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị mỗi người 6 - 7 năm tù, người yêu bị đề nghị 9 - 10 năm tù

16:40 , 04/11/2026
Lời xin lỗi của chủ quán bán bữa cơm bình dân 640.000 đồng

Lời xin lỗi của chủ quán bán bữa cơm bình dân 640.000 đồng

16:15 , 04/11/2026
Bộ Công an: Khởi tố 90 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Bộ Công an: Khởi tố 90 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

15:56 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên