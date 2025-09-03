Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà

Tối 1/9, Concert Quốc Gia đặc biệt mang tên 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Là chương trình ca nhạc được đón đợi nhất nhì dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, hàng chục nghìn người yêu nước đã đổ bộ tới nơi đây để hoà chung bầu không khí hân hoan.

Dàn line-up lần này quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích của Vpop như Tùng Dương, NSND Thanh Lam, Mỹ Tâm, Đen, SOOBIN, Đông Hùng, Hoàng Dũng, Anh Tú… cùng nhiều “cây đa cây đề” trong dòng nhạc cách mạng như NSUT Đăng Dương, NSUT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà….

Giữa rừng nghệ sĩ đình đám, có một cô gái bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng - đó chính là Lamoon. Nữ ca sĩ trẻ xuất hiện trên sân khấu với tà áo dài trắng giản dị, thướt tha cùng chiếc khăn cờ đỏ sao vàng trên lưng. Chỉ như vậy, Lamoon đã khiến cả khán đài trầm trồ, hò hét một phen.

Trong bộ áo dài trắng, Lamoon xinh dịu dàng, visual căng mướt không cần filter

Qua màn hình LED, Em Xinh chuyên văn đẹp mướt mượt, nét ngài hài hoà và đoan trang. Tuy lên sóng chất lượng thấp nhưng nhan sắc của Lamoon nét căng, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến “bạch nguyệt quang”. Cô nàng khoe giọng hát đặc trưng baby-voice độc lạ, kết hợp với chất giọng hào sảng, vang sáng của Hoàng Bách qua tiết mục Welcome To Vietnam - tạo nên nét tương phản thú vị.

Welcome To Vietnam - Hoàng Bách x Lamoon

Lamoon và Hoàng Bách đã có chemistry ăn ý khi trình diễn Welcome To Vietnam

Người hâm mộ cảm thán trước visual tràn màn hình của Lamoon, yêu cầu cô phải đi thi Hoa hậu ngay và luôn. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ trẻ phù hợp với hình tượng hiền lành, trong trẻo như tạo hình diễn Concert Quốc Gia tối 1/9. Hiện, team qua đường đang tích cực tìm hiểu danh tính Lamoon sau tiết mục Welcome To Vietnam.