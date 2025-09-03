Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà

03-09-2025 - 10:43 AM | Lifestyle

Nữ ca sĩ này đang gây sốt visual khắp sóng mạng sau khi xuất hiện trên sân khấu Concert Quốc Gia 1/9.

Tối 1/9, Concert Quốc Gia đặc biệt mang tên 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Là chương trình ca nhạc được đón đợi nhất nhì dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, hàng chục nghìn người yêu nước đã đổ bộ tới nơi đây để hoà chung bầu không khí hân hoan.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 1.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 2.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 3.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 4.

Dàn line-up lần này quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích của Vpop như Tùng Dương, NSND Thanh Lam, Mỹ Tâm, Đen, SOOBIN, Đông Hùng, Hoàng Dũng, Anh Tú… cùng nhiều “cây đa cây đề” trong dòng nhạc cách mạng như NSUT Đăng Dương, NSUT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà….

Giữa rừng nghệ sĩ đình đám, có một cô gái bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng - đó chính là Lamoon. Nữ ca sĩ trẻ xuất hiện trên sân khấu với tà áo dài trắng giản dị, thướt tha cùng chiếc khăn cờ đỏ sao vàng trên lưng. Chỉ như vậy, Lamoon đã khiến cả khán đài trầm trồ, hò hét một phen.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 5.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 6.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 7.

Trong bộ áo dài trắng, Lamoon xinh dịu dàng, visual căng mướt không cần filter

Qua màn hình LED, Em Xinh chuyên văn đẹp mướt mượt, nét ngài hài hoà và đoan trang. Tuy lên sóng chất lượng thấp nhưng nhan sắc của Lamoon nét căng, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến “bạch nguyệt quang”. Cô nàng khoe giọng hát đặc trưng baby-voice độc lạ, kết hợp với chất giọng hào sảng, vang sáng của Hoàng Bách qua tiết mục Welcome To Vietnam - tạo nên nét tương phản thú vị.

Welcome To Vietnam - Hoàng Bách x Lamoon

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 8.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 9.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 10.

Lamoon và Hoàng Bách đã có chemistry ăn ý khi trình diễn Welcome To Vietnam

Người hâm mộ cảm thán trước visual tràn màn hình của Lamoon, yêu cầu cô phải đi thi Hoa hậu ngay và luôn. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ trẻ phù hợp với hình tượng hiền lành, trong trẻo như tạo hình diễn Concert Quốc Gia tối 1/9. Hiện, team qua đường đang tích cực tìm hiểu danh tính Lamoon sau tiết mục Welcome To Vietnam. 

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Phát hiện Bạch Nguyệt Quang tại Concert Quốc Gia đặc biệt: Visual sáng bừng không cần filter, đẹp đến nổi hết da gà- Ảnh 11.

Bài hát xứng đáng nổi tiếng hơn: 2 lần gây bão concert quốc gia, Chị Đẹp cứ lên sân khấu là bùng nổ visual

Theo Bạch Khởi - Ảnh: Khương Hoàng - Clip: Bạch Khởi

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung tướng Phạm Phú Thái: Huyền thoại phi công Việt Nam 4 lần "tung cánh" bay qua Quảng trường Ba Đình trong những tháng ngày lịch sử

Trung tướng Phạm Phú Thái: Huyền thoại phi công Việt Nam 4 lần "tung cánh" bay qua Quảng trường Ba Đình trong những tháng ngày lịch sử Nổi bật

Chi Pu - Hưng Nguyễn gây náo loạn Trạm khách A80, dàn nam thần Tân Binh Toàn Năng khoe visual "hack cam thường"

Chi Pu - Hưng Nguyễn gây náo loạn Trạm khách A80, dàn nam thần Tân Binh Toàn Năng khoe visual "hack cam thường" Nổi bật

Đây rồi màn đồng diễn được mong chờ nhất Đại lễ 2/9: Dàn nghệ sĩ hát liên khúc Khí Phách Việt Nam, Mỹ Tâm làm rung động triệu trái tim!

Đây rồi màn đồng diễn được mong chờ nhất Đại lễ 2/9: Dàn nghệ sĩ hát liên khúc Khí Phách Việt Nam, Mỹ Tâm làm rung động triệu trái tim!

10:40 , 03/09/2025
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành "lâu đài trên không" xa hoa

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành "lâu đài trên không" xa hoa

10:29 , 03/09/2025
VTV quyết lấy điểm tuyệt đối: “Giải cứu” cả loạt nghệ sĩ từ Trúc Nhân, Đức Phúc cho tới Bùi Công Nam!

VTV quyết lấy điểm tuyệt đối: “Giải cứu” cả loạt nghệ sĩ từ Trúc Nhân, Đức Phúc cho tới Bùi Công Nam!

10:21 , 03/09/2025
Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc"

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc"

10:14 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên