Phát hiện bất ngờ: Những bà mẹ sống rất “mệt mỏi” thường không phải vì nghèo, cũng không hẳn vì con khó nuôi, mà do 5 vấn đề này

Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao cùng làm mẹ, có người vẫn có thể sống khá thảnh thơi, ung dung, trong khi có người ngày nào cũng mệt mỏi rã rời?

Thực ra, rất nhiều bà mẹ sống mệt mỏi nhất thường không phải vì con quá khó chăm, cũng không hẳn vì cuộc sống quá vất vả mà là họ đang sống theo một cách khiến bản thân liên tục bị tiêu hao năng lượng. Đặc biệt, 5 vấn đề dưới đây, chỉ cần mắc phải một điều thôi, cuộc sống cũng có thể trở nên nặng nề hơn.

Ôm đồm tất cả, cuối cùng người mệt chỉ có mình

Có bao nhiêu người sau khi làm mẹ đã biến mình thành một “đội quân” đúng nghĩa: vừa chăm con, vừa lo việc nhà, vừa đi làm?

Trong bộ phim Bad Moms (Mỹ), nhân vật Amy cũng từng sống như vậy. Buổi sáng, cô phải chuẩn bị bữa sáng, làm cơm hộp cho con, đưa con đi học rồi vội vàng đến công ty. Tan làm, cô lại tất bật như đánh trận: đón con đi học thêm, mua thức ăn, nấu cơm, kèm con làm bài... Ngày nào cũng bận đến mức chẳng có thời gian ngồi xuống ăn một bữa tử tế, chỉ có thể tranh thủ ăn qua loa vài miếng. Cô mệt mỏi đến vậy, nhưng chồng lại nằm dài trên sofa và chế giễu cô “giống như công nhân khuân vác”. Con cái cũng coi những gì mẹ làm là điều đương nhiên, thậm chí còn phàn nàn và trách móc mẹ. Sau vô số lần suy sụp, Amy cuối cùng quyết định “mặc kệ”: việc nhà trả lại cho chồng, chuyện của con để con tự chịu trách nhiệm. Cô không còn một mình gánh tất cả nữa.

Kết quả là gì? Gia đình không hề trở nên hỗn loạn như cô từng lo sợ. Ngược lại, mọi người dần học cách tự chăm sóc và tự chịu trách nhiệm, thậm chí còn biết trân trọng những gì cô từng làm.

Một người mẹ càng giỏi giang, chuyện gì cũng tự tay làm hết thì càng dễ khiến bản thân chịu thiệt, đồng thời cũng vô tình lấy mất cơ hội tham gia của những người khác trong gia đình. Bạn càng có khả năng làm tất cả, người khác càng ít có cơ hội góp sức. Bạn càng ôm hết mọi việc, mọi người càng quen với việc để bạn một mình gánh vác.

Ảnh minh họa

Dồn nén cảm xúc, sớm muộn cũng khiến bản thân tổn thương

Trong một gia đình, người mẹ dường như luôn bị gắn với một yêu cầu: phải giữ được cảm xúc ổn định. Để không truyền những năng lượng tiêu cực sang con, nhiều bà mẹ cũng quen với việc âm thầm nuốt xuống sự bất mãn, bực bội và tức giận. Nhưng cảm xúc chưa bao giờ tự nhiên biến mất. Nó chỉ âm thầm tích tụ trong cơ thể. Hoặc đến một ngày, bạn bùng nổ hoàn toàn chỉ vì một chuyện rất nhỏ; hoặc những cảm xúc bị dồn nén kéo dài dần dẫn đến mất ngủ, lo âu và khiến bạn kiệt sức.

Vì vậy, đừng ép bản thân phải trở thành một người mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng.

Bạn có thể tức giận, có thể bực bội, có thể cần bước ra ngoài một lúc rồi quay trở lại. Điều quan trọng là tìm cho cảm xúc của mình một lối thoát lành mạnh: tâm sự với bạn đời, đi dạo, vận động, giải trí hoặc đơn giản là cho bản thân một khoảng thời gian riêng. Bạn không cần phải trở thành một “cỗ máy” luôn ổn định cảm xúc. Trước khi là một người mẹ, bạn vẫn là một con người. Đừng sợ những cảm xúc tiêu cực. Cách bạn xử lý cảm xúc cũng chính là cách bạn dạy con cách đối diện và biểu đạt cảm xúc của mình.

Kỳ vọng quá cao, càng dễ sinh thất vọng

Khi đặt hy vọng vào người khác, cũng đồng nghĩa với việc trao cho bản thân khả năng thất vọng. Bạn mong con trưởng thành, có năng lực không có gì sai. Nhưng liên tục gây áp lực chỉ khiến con phải gánh thêm một gánh nặng, còn chính bạn cũng mắc kẹt trong lo âu. Bạn mong bạn đời biết quan tâm, chăm lo cho gia đình cũng không sai. Nhưng nếu biến mong muốn ấy thành những yêu cầu liên tục, thứ nhận lại có thể là thất vọng, ấm ức và những cuộc giận dỗi kéo dài.

Hãy nhớ rằng, trên đời này không có ai có nghĩa vụ phải sống đúng theo hình mẫu mà bạn kỳ vọng. Bớt đòi hỏi người khác, giảm bớt kỳ vọng vào những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát và đưa sự chú ý trở lại với chính mình, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn, bầu không khí trong gia đình cũng theo đó mà thư giãn hơn.

Bỏ quên bản thân thực chất là đang tiêu hao chính mình

Dường như vai trò làm mẹ luôn đi kèm với hai chữ “hy sinh”.

Trên ứng dụng mua sắm, mẹ có thể không chớp mắt khi mua cho con bộ quần áo vài trăm nghìn, nhưng khi nhìn thấy một chiếc áo vài chục nghìn cho mình, lại thêm vào giỏ hàng rồi xóa đi, mãi không nỡ đặt mua. Dù công việc cá nhân có bận đến đâu, mẹ vẫn ưu tiên sắp xếp chuyện học hành, ăn uống, sinh hoạt của con trước. Đến khi con ngủ say, mẹ mới có được chút thời gian để thở. Đã từng có lúc cuộc sống của họ có làm móng, xem phim, ăn ngoài, đi chơi và du lịch cùng bạn bè. Nhưng sau khi có con, tất cả dường như chỉ còn xoay quanh chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền và con cái.

Một người mẹ bên trong trống rỗng, không biết chăm sóc bản thân giống như một chiếc xe đã cạn xăng. Dù có cố đạp ga đến đâu, nó cũng chỉ quay bánh tại chỗ. Bạn tưởng mình đang cố gắng chống đỡ gia đình, nhưng thực ra chỉ đang cố gồng lên. Bạn tưởng đó là tình yêu, nhưng đôi khi đó lại là sự tiêu hao chính mình. Bạn không cần phải chờ đến khi tất cả mọi người đều được chăm sóc chu đáo rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi.

Con là một phần trong cuộc đời bạn, nhưng bạn mới là người làm chủ cuộc đời mình. Bạn vui vẻ, gia đình mới có thêm không khí để thở. Khi bạn biết đối xử tử tế với chính mình, con cũng sẽ học được cách yêu thương bản thân và sống một cuộc đời nhẹ nhõm, sáng rõ hơn.

Tâm thế bi quan: Tự khiến mình thêm phiền muộn

Trên mạng từng có một chủ đề: Vì sao có những bà mẹ trông lúc nào cũng rất mệt mỏi? Một câu trả lời nhận được nhiều sự đồng tình cho rằng, phần lớn họ thiếu một “phong cách lý giải lạc quan”. Cách một người giải thích nguyên nhân của một sự việc chính là “phong cách lý giải”. Với những chuyện xảy ra, đặc biệt là chuyện không như ý, nếu có thể nhìn nhận theo hướng tích cực và lạc quan hơn thì đó chính là phong cách lý giải lạc quan.

Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, nhiều bà mẹ lại có xu hướng nhìn mọi chuyện theo hướng bi quan, phóng đại những việc rất nhỏ và tự đẩy mình vào vòng xoáy suy nghĩ quá mức. Chẳng hạn, con hơi hướng nội, mẹ lập tức lo lắng về khả năng giao tiếp của con, sợ con không có bạn, không biết hòa nhập. Con chỉ một lần làm bài không tốt, mẹ đã lo lắng, tiếp tục tăng áp lực học tập vì sợ con lại thất bại. Giáo viên chưa trả lời tin nhắn, mẹ bắt đầu suy diễn: Có phải cô giáo thấy mình phiền không? Hay con đã làm gì khiến cô không hài lòng?

Không phải cuộc sống xảy ra chuyện gì quá lớn, mà là một chuyện nhỏ bị lặp đi lặp lại trong đầu, được suy diễn và phân tích đến mức trở thành một nguồn tiêu hao tinh thần không cần thiết.

Một quan điểm được lan truyền trong lĩnh vực tâm lý học rằng phần lớn những điều con người lo lắng mỗi ngày không thực sự xảy ra. Với phần còn lại, nhiều vấn đề vẫn có thể tìm được cách giải quyết hoặc theo thời gian sẽ không còn quan trọng như ban đầu. Vì vậy, thay vì đau khổ vì những chuyện chưa xảy ra, hãy tập trung vào hiện tại. Mở lòng rộng hơn một chút, đơn giản hóa cuộc sống một chút. Ăn uống, nghỉ ngơi và sống thật tốt cho ngày hôm nay cũng là một cách chuẩn bị cho ngày mai.