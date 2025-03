Phát hiện "chất lạ" trong kẹo rau Kera được Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo

Chiều 20-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera) mà Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo.

Phát hiện chất tạo ngọt trong sản phẩm SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera) nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định

Kết quả do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện cho thấy các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm.

Với một số chất và chỉ tiêu an toàn được Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra thêm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không được ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

"Chúng tôi đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng qui định của pháp luật"- lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, thông tin.

Trước đó, sau khi có thông tin về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera quá "lố" trên các nền tảng xã hội, ngày 6-3, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, về việc kinh doanh sản phẩm.

Đồng thời, gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần Asia Life.

Các Đoàn của Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các cơ sở nêu trên và lấy mẫu sản phẩm gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Kẹo rau Kera là sản phẩm được giới thiệu do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (CER Group) trụ sở ở TP HCM, do Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và một số thành viên sáng lập.

Sản phẩm bị tố quảng cáo "lố" là "một viên tương đương một đĩa rau". Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng "Du Mục" đã xin lỗi sau ồn ào quảng cáo "thổi phồng" sản phẩm này.