Theo China Youth Daily, Lý Bảo Vinh là chủ tịch một công ty vận tải hàng hóa ở Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Lợi Tân, tỉnh An Huy, Lý Bảo Vinh có 2 anh trai. Mẹ ông qua đời khi ông mới học lớp 5, để lại gánh nặng nuôi dạy ba người con cho người cha.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ con đường học vấn. Năm 2000, Lý Bảo Vinh thi đỗ ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Sư phạm An Khánh. Để trang trải học phí nhập học, ông phải vay 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng) từ chương trình cho vay hỗ trợ sinh viên.

Biết được hoàn cảnh của nam sinh, giảng viên phụ trách lớp đã giúp ông tìm công việc làm thêm đầu tiên tại căng tin trường. Công việc của Bảo Vinh là thu dọn bát đĩa sau khi khách ăn xong, lau sạch bàn ăn. Đây cũng là nơi ông nhận được khoản tiền lương đầu tiên trong đời, trị giá 100 NDT.

Ngoài công việc tại căng tin, ông còn làm nhân viên thư viện, gia sư, phát tờ rơi và nhân viên quảng bá sản phẩm. Có những giai đoạn bận rộn nhất, ông phải đảm nhận tới 5 công việc bán thời gian trong một ngày.

Suốt những năm đại học, Bảo Vinh gần như không xin tiền sinh hoạt từ gia đình. Vì thường xuyên làm thêm để tự trang trải cuộc sống, ông trở thành gương mặt quen thuộc với các cô chú trong căng tin và nhân viên bảo vệ trường. Nhiều người thương hoàn cảnh của chàng trai trẻ, chủ động quan tâm, giúp đỡ và giới thiệu cho ông những công việc phù hợp.

Tuy nhiên, việc làm thêm cũng chiếm không ít thời gian học tập. Lý Bảo Vinh phải tranh thủ từng khoảng thời gian trống để đọc sách, đặc biệt yêu thích các cuốn viết về bán hàng và tiểu sử những nhân vật thành công. Thói quen này được ông duy trì ngay cả khi đã đi làm.

Ông cho rằng những kinh nghiệm tích lũy từ thực tế chỉ là nền tảng, trong khi kiến thức lý thuyết và quá trình học hỏi mới là yếu tố định hướng con đường đi đến thành công.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Bảo Vinh làm giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường trung cấp nghề ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, ông quyết định từ bỏ công việc ổn định để đến Thượng Hải, bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất tại một công ty logistics.

Những ngày đầu lập nghiệp của Lý Bảo Vinh đầy khó khăn. Có thời điểm, ông phải sống trong cảnh 8 người chen chúc ở một căn phòng và cả tuần không được tắm. Để tiết kiệm chi phí, suốt một tháng, ông chỉ ăn mì, mỗi bữa hết 4 NDT.

Dẫu vậy, những khó khăn ấy không khiến Lý Bảo Vinh nản lòng. Ông cho rằng quãng thời gian tự lập, chịu đựng gian khó khi còn là sinh viên đã giúp mình có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách trong công việc.

Cuối năm 2007, một trận tuyết lớn khiến nhiều tuyến đường sắt và đường bộ tại Trung Quốc bị đình trệ, hoạt động vận chuyển hàng hóa của nhiều khách hàng gặp khó khăn. Nhu cầu tìm kiếm các đơn vị logistics thay thế vì thế tăng lên.

Nhận thấy cơ hội kinh doanh, Bảo Vinh tận dụng mạng lưới quan hệ và nguồn lực tích lũy được sau 3 năm làm việc trong ngành để thành lập công ty logistics riêng. Sau 10 năm, ông trở thành chủ tịch một doanh nghiệp vận tải hàng hóa với khối tài sản gần 1 tỷ NDT.

Năm 2015, Lý Bảo Vinh trở lại trường cũ nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp. Trong chuyến thăm, Lý Bảo Vinh tìm đến chính căng tin nơi ông từng làm thêm. Nhìn những sinh viên đang tất bật thu dọn bát đĩa, lau bàn, ông bất giác nhớ lại hình ảnh bản thân hơn 10 năm trước và bật khóc.

Ông kể rằng ngày ấy mình từng rất mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè quen biết xuất hiện trong căng tin, ông thường cúi đầu, không dám ngẩng mặt vì lòng tự trọng quá lớn.

Trở về Thượng Hải sau chuyến đi, Lý Bảo Vinh cùng vợ là bà Lưu Lệ quyết định dành 10 triệu NDT để thành lập quỹ học bổng mang tên “Ze Yi” tại trường cũ. Khoản tiền này được sử dụng để hỗ trợ những sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Không chỉ hỗ trợ tài chính, doanh nhân còn ký thỏa thuận hợp tác với Khoa Kinh tế và Quản lý của trường, tạo điều kiện thực tập và cơ hội việc làm cho các sinh viên khóa sau.

Nhìn lại hành trình của mình, Lý Bảo Vinh cho biết từng có thời gian ông cảm thấy tự ti sâu sắc khi so sánh bản thân với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, khi trưởng thành, ông nhận ra điều đó không cần thiết.

“Bạn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng số phận sau này là do chính mình tạo dựng”, ông chia sẻ.

(Theo China News)