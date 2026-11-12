Phát hiện doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 836 triệu USD cà phê trong một niên vụ: Một mình chiếm gần 10% cả nước, vượt loạt tên tuổi lớn

Theo số liệu được Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) công bố tại hội nghị tổng kết niên vụ ngày 19/10/2026, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, có trụ sở tại Gia Lai, đứng đầu danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất Việt Nam trong niên vụ 2025–2026.

Cụ thể, Vĩnh Hiệp xuất khẩu 179.925 tấn cà phê nhân, đạt kim ngạch hơn 836 triệu USD. Với tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước khoảng 8,5 tỷ USD trong cùng niên vụ, riêng Vĩnh Hiệp đóng góp khoảng 9,8%.

Đứng thứ hai là CTCP Tập đoàn Intimex với 149.951 tấn cà phê nhân, đạt kim ngạch 776,7 triệu USD. Như vậy, Vĩnh Hiệp xuất khẩu nhiều hơn Intimex 29.974 tấn, tương đương khoảng 20%.

Vị trí thứ ba thuộc về Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk), với 136.339 tấn, kim ngạch gần 590 triệu USD. Tiếp theo là Công ty TNHH Thương mại và Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam với 105.773 tấn.

Đây cũng là bốn doanh nghiệp duy nhất trong bảng xếp hạng có khối lượng xuất khẩu cà phê nhân vượt 100.000 tấn trong niên vụ 2025–2026.

Từ doanh nghiệp nông sản thành nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu

Vĩnh Hiệp là doanh nghiệp gắn với tên tuổi doanh nhân Thái Như Hiệp, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty.

Ông Thái Như Hiệp.

Vĩnh Hiệp bắt đầu hoạt động từ năm 1991 tại TP.HCM, ban đầu kinh doanh các mặt hàng nông sản. Đến năm 1999, doanh nghiệp đặt văn phòng tại Pleiku, Gia Lai, từng bước mở rộng hoạt động chế biến cà phê và hồ tiêu.

Năm 2004, doanh nghiệp chuyển đổi thành Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và bắt đầu trực tiếp xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Sau đó, công ty tiếp tục phát triển cơ sở chế biến, mạng lưới thu mua và vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên.

Năm 2017, Vĩnh Hiệp ra mắt thương hiệu L'amant Café, tham gia thị trường cà phê rang xay, cà phê hòa tan bên cạnh hoạt động kinh doanh cà phê nhân.

Vĩnh Hiệp hiện có mạng lưới liên kết với gần 21.000 hộ nông dân, quản lý hơn 18.700 ha cà phê đạt các chứng nhận 4C và Rainforest Alliance. Sản lượng từ vùng nguyên liệu liên kết đạt gần 70.000 tấn.

Cà phê của công ty đã được xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cũng sở hữu các cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Trà Đa ở Gia Lai và khu vực Tân Uyên.

Về quy mô vốn, Vĩnh Hiệp tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng trong tháng 9/2026. Trong cơ cấu góp vốn mới nhất được công bố, ông Thái Như Hiệp sở hữu 60%, bà Trần Thị Lan Anh nắm 40%.

Mở rộng nhà máy, đề xuất đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng

Sau khi mở rộng hoạt động xuất khẩu, Vĩnh Hiệp tiếp tục đầu tư vào công nghiệp chế biến cà phê.

Ngày 14/10/2026, doanh nghiệp tổ chức lễ động thổ Nhà máy Cà phê Vĩnh Hiệp tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III), phường Tân Uyên, TP.HCM.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10 ha, có tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng và công suất thiết kế 300.000 tấn/năm.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, ông Thái Như Hiệp đề xuất chương trình phát triển cà phê bền vững giai đoạn 2026–2030 với 5 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 18.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp cà phê, kết hợp nghiên cứu giống và phát triển vùng nguyên liệu cà phê đặc sản, với vốn dự kiến 13.300 tỷ đồng.

Các dự án khác gồm nhà máy chế biến cà phê bằng công nghệ sấy phun và sấy lạnh với vốn dự kiến 3.900 tỷ đồng; trung tâm trung chuyển, giao dịch hàng hóa và cầu cảng với vốn 1.000 tỷ đồng; khu du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm cà phê 500 tỷ đồng và nhà máy phân bón hữu cơ, vi sinh 70 tỷ đồng. Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai đã trao 5 biên bản ghi nhớ đầu tư với Vĩnh Hiệp đối với các dự án này.