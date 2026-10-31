Hoàng Anh Gia Lai báo lãi tăng gấp đôi, dồn gần 4.000 tỷ đồng trồng cà phê, thu hơn 1.100 tỷ đồng từ IPO công ty con

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần 9 tháng đạt gần 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng gần 104%.

Động lực chính đến từ khoản thu nhập khác hơn 1.552 tỷ đồng, trong đó có 1.534 tỷ đồng chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm theo thông báo của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh, lợi nhuận thuần 9 tháng của HAGL đạt hơn 1.344 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, mảng trái cây tiếp tục đóng góp lớn nhất với hơn 4.153 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng doanh thu. Mảng bán hàng hóa đạt gần 535 tỷ đồng, giảm khoảng 47%; doanh thu bán vật nuôi đạt gần 225 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Riêng quý III, HAGL ghi nhận doanh thu gần 1.909 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 14% lên 871 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 470 tỷ đồng, tăng gần 9%.

Dồn gần 4.000 tỷ đồng vào trồng cà phê, thu nghìn tỷ từ IPO

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL đạt hơn 10.525 tỷ đồng, tăng gần 2.087 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, riêng chi phí trồng cà phê đạt gần 3.920 tỷ đồng, tăng khoảng 2.158 tỷ đồng, tương đương hơn 122% so với đầu năm.

Ngoài cà phê, tập đoàn còn ghi nhận hơn 5.664 tỷ đồng chi phí phát triển vườn cây ăn quả và khoảng 765 tỷ đồng tại các dự án chăn nuôi.

HAGL đang theo đuổi kế hoạch phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến cuối năm 2028. Riêng năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng thêm 7.000 ha, với nhu cầu vốn khoảng 5.300 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến.

Một diễn biến đáng chú ý khác là hoạt động huy động vốn tại công ty con. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại cuối tháng 9, HAGL ghi nhận hơn 1.139 tỷ đồng tiền thu từ đợt IPO CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), được gửi trong tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng OCB.

Khoản tiền này gần tương đương số vốn dự kiến huy động theo phương án IPO trước đó. Đến ngày 7/10/2026, tài khoản đã được giải tỏa.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của HAGL tại cuối quý III đạt gần 29.379 tỷ đồng, tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 11.788 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn khoảng 8.724 tỷ đồng.