Tập đoàn Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ khẳng định vị thế qua bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026

Bảo Việt - Doanh nghiệp đứng thứ 61 trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Ngày 15/9/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 ở vị trí 61 với số tiền nộp ngân sách: 1.817 tỷ đồng. Đặc biệt, Tập đoàn Bảo Việt cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Việc Bảo Việt giữ vị trí cao liên tục trong STATE 100 tiếp tục cho thấy vai trò và trách nhiệm của Tập đoàn trong khối doanh nghiệp nhà nước, không chỉ thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn bằng những đóng góp trực tiếp, thiết thực cho nguồn lực phát triển của đất nước.

Lễ vinh danh các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Vietnam Largest Taxpayers 2026, với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho ngân sách nhà nước.

STATE 100 là bảng xếp hạng thuộc hệ thống Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX), ghi nhận 100 doanh nghiệp nhà nước có mức thực nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng trên cơ sở số thực nộp ngân sách trong năm tài chính 2025.

Theo số liệu công bố, 100 doanh nghiệp trong STATE 100 năm 2026 đã đóng góp tổng cộng 425.800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia.

Vì người Việt, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội

Với lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Bảo Việt hiện hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của thị trường tài chính gồm bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán và quản lý quỹ. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, Tập đoàn xác định việc thực hiện đầy đủ, minh bạch nghĩa vụ thuế và đóng góp ngân sách là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Bảo Việt từng bước nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro, tăng cường tính minh bạch và công khai thông tin, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Qua đó, Tập đoàn không chỉ tạo ra giá trị cho khách hàng, cổ đông và người lao động mà còn đóng góp nguồn lực cho ngân sách, thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính - bảo hiểm và nền kinh tế.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam duy nhất được vinh danh trong STATE 100

Tại sự kiện, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ - công ty con của Tập đoàn Bảo Việt cũng được vinh danh ở vị trí 75 trong danh sách, với số tiền nộp ngân sách là 946 tỷ đồng. Việc Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất được vinh danh tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có quy mô và uy tín hàng đầu thị trường.

Tháng 9 vừa qua, nhân dịp cột mốc 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt phiên bản mới của sản phẩm "An Sinh Giáo Dục", tiếp nối giá trị của sản phẩm ra đời từ ba thập kỷ trước. Là giải pháp bảo hiểm chuyên biệt dành cho trẻ em, "An Sinh Giáo Dục" đồng hành cùng các gia đình chủ động chuẩn bị tích lũy từ sớm cho hành trình trưởng thành của con, để tương lai những cơ hội quan trọng luôn nằm trong tầm tay con.

Giải pháp cho phép mỗi gia đình chủ động lựa chọn mức phí và phương thức tham gia phù hợp với khả năng tài chính của mình. Thay vì phải chuẩn bị ngay một khoản tiền lớn, cha mẹ có thể bắt đầu từ những khoản vừa tầm, duy trì đều đặn theo kế hoạch. Tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình, cha mẹ có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng cho đến khi con 18, 22 hoặc 25 tuổi.

Trên hành trình con lớn lên, An Sinh Giáo Dục còn có Thưởng học vấn tại các mốc 6, 11, 15, 18 và 22 tuổi. Hiểu đơn giản, đây là những khoản tiếp sức để gia đình đồng hành cùng con ở từng giai đoạn. Nếu chưa cần sử dụng, cha mẹ có thể lựa chọn tiếp tục tích lũy cho những kế hoạch lớn hơn sau này. Khi đi hết hành trình, sản phẩm có thêm Thưởng đáo hạn và cơ chế bảo vệ giá trị đáo hạn theo quy định. Qua đó, những khoản cha mẹ bền bỉ dành cho con trong nhiều năm có thể trở thành nguồn lực khi con trưởng thành và bắt đầu những dự định lớn hơn.

Trên hành trình 30 năm phát triển kể từ khi tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng đổi mới và xây dựng mạng lưới vững mạnh gồm 77 công ty thành viên/chi nhánh trên toàn quốc, phục vụ hơn 18,5 triệu lượt khách hàng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tính tới năm 2026 Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 355 nghìn tỷ đồng, khẳng định những đóng góp bền bỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, vừa qua Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhất, và là Công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất ba lần có sản phẩm bảo hiểm được công nhận đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.