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Thêm tổ chức liên quan và người thân Chủ tịch Novaland giao dịch cổ phiếu NVL

| | Doanh nghiệp

Trong khi NovaGroup và bà Cao Thị Ngọc Sương đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL thì Diamond Properties lại có động thái mua vào.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) công bố kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, CTCP NovaGroup báo cáo đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 780.000 cổ phiếu NVL trong thời gian từ 28-30/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, NovaGroup giảm sở hữu từ 527,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,96%) xuống 527,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,92%).

Ngay sau đó, NovaGroup tiếp tục đăng ký bán 3,1 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 5/11 đến 4/12/2026 với lý do cân đối nguồn lực theo kế hoạch của công ty. Nếu bán thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu xuống 524,01 triệu cổ phiếu, tương đương gần 21,8% vốn Novaland.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland báo cáo đã không bán ra cổ phiếu NVL nào trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu như đăng ký với lý do thay đổi thời gian giao dịch. Qua đó bà Cao Thị Ngọc Sương vẫn giữ nguyên sở hữu 51,83 triêu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn NVL.

Sau đó, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân tiếp tục đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 5-16/11/2026 với lý do cá nhân nhằm giảm sở hữu về 45,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,89% vốn Novaland.

Ở chiều ngược lại, một tổ chức khác cũng liên quan đến gia đình ông Bùi Cao Nhật Quân là CTCP Diamond Properties báo cáo đã mua 7 triệu cổ phiếu NVL bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 30/10/2026. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu từ 178,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,42%) lên mức 185,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,71%).

Thêm tổ chức liên quan và người thân Chủ tịch Novaland giao dịch cổ phiếu NVL- Ảnh 1.

Dự án Sunrise City của Novaland. Ảnh: NVL

Trước đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh cũng đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2026 đến ngày 13/11/2026. Nếu mua thành công, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh sẽ tăng sở hữu từ hơn 8,3 triệu cổ phiếu lên hơn 38,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,346% lên 1,594% vốn tại Novaland.

Được biết, bà Quỳnh chính là em gái ruột của ông Bùi Cao Nhật Quân. Hiện Chủ tịch Novaland nắm giữ gần 81 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 3,368%).

Cũng trong thời gian một số lãnh đạo khác của Novaland đăng ký giao dịch lượng lớn cổ phiếu NVL. Trong đó, ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Novaland đã đăng ký bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL vì lý do cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Dương Văn Bắc đang sở hữu gần 15,8 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 0,657%). Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn gần 5,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,215%).

Bên cạnh đó, 2 Phó Tổng Giám đốc của Novaland gồm ông Cao Trần Duy Nam và bà Trần Thị Thanh Vân, mỗi người đăng ký bán 7,57 triệu cổ phiếu NVL. Các giao dịch nêu trên cũng dự kiến diễn ra từ ngày 2/11/2026 đến ngày 13/11/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Cao Trần Duy Nam sẽ giảm sở hữu từ gần 11,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,469%) xuống gần 3,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,154%). Còn bà Trần Thị Thanh Vân giảm sở hữu từ hơn 19,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,799%) xuống hơn 11,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,484%).

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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