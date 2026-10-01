Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 31/10: BSR, SHB, Eximbank, Vietnam Airlines cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố, kết quả bất ngờ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

BSR báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 10.072 tỷ đồng, tăng 858% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 27.998 tỷ đồng, tăng 1.018%.

PV GAS (GAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 5.773 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

SHB báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 5.166 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 14.309 tỷ đồng, tăng 17%.

Vietnam Rubber (GVR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 4.423 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 10.249 tỷ đồng, tăng 65%.

Vinamilk (VNM) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 3.694 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 10.608 tỷ đồng, tăng 30%.

EVN Genco3 (PGV) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.480 tỷ đồng, tăng 778% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 4.157 tỷ đồng, tăng 262%.

Vietnam Airlines (HVN) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 470 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.652 tỷ đồng, giảm 39%.

Eximbank (EIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 186 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng báo lãi trước thuế 864 tỷ đồng, giảm 58%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026 sắp xếp theo ngành: