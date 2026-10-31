Becamex Group ‘rót’ thêm hơn 375 tỷ đồng vào doanh nghiệp làm dự án đường cao tốc

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn tăng vốn điều lệ cho CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Cụ thể, CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên mức hơn 866,2 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 766,2 tỷ đồng.

Trong đợt tăng vốn lần này, Becamex Group sẽ góp thêm gần 375,5 tỷ đồng. Thời hạn góp vốn trong quý IV/2026.

Nếu đợt góp vốn thành công, tổng vốn góp của Becamex Group tại CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ tăng từ 49 tỷ đồng lên gần 424,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 49%.

Tòa nhà WTC Tower ở phường Bình Dương, TP.HCM. Ảnh: BCM

Được biết, CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành thành lập từ ngày 25/1/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Trụ sở chính đặt tại Tòa nhà WTC Tower, số 01, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, trong đó Becamex Group góp 49 tỷ đồng và CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) góp 20 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 cổ đông khác gồm CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước và CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

Liên danh nhà đầu tư gồm Becamex Group, Becamex IJC, Becamex - Bình Phước và Tập đoàn Đèo Cả được là nhà đầu tư thực hiện dự xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), có tổng chiều dài khoảng 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m; tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp hơn 8.833 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; dự kiến hoàn thành năm 2027.