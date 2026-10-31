Vinasun có quý lỗ kỷ lục 5 năm, nhân sự giảm hơn 20%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán VNS) ghi nhận doanh thu thuần 177 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán đạt gần 157 tỷ đồng, chỉ giảm 7%, khiến lợi nhuận gộp giảm 59%, xuống còn 20 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 22% xuống 11%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính gần 9 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 16 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Vinasun ghi nhận khoản lỗ khác gần 33 tỷ đồng, trái ngược mức lãi hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, hãng taxi này báo lỗ sau thuế gần 55 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ thứ hai liên tiếp và là mức lỗ hàng quý lớn nhất của Vinasun trong 5 năm qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinasun đạt doanh thu thuần 596 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 33 tỷ đồng sang lỗ gần 69 tỷ đồng.

Thanh lý tài sản thu hơn 100 tỷ đồng nhưng vẫn ghi nhận lỗ

Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận Vinasun giảm mạnh là khoản lỗ phát sinh từ thanh lý tài sản cố định.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về hơn 105 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định. Tuy nhiên, giá trị còn lại trên sổ sách của các tài sản này lên tới hơn 147 tỷ đồng, khiến Vinasun ghi nhận khoản lỗ gần 42 tỷ đồng.

Cùng kỳ năm ngoái, hoạt động thanh lý tài sản còn mang về khoản lãi gần 8 tỷ đồng. Như vậy, kết quả từ hoạt động này đã đảo chiều với mức chênh lệch gần 50 tỷ đồng.

Ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu vận tải hành khách bằng taxi trong 9 tháng đạt 487 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 82% tổng doanh thu. Doanh thu vận tải hành khách theo hợp đồng đạt gần 96 tỷ đồng, gần như đi ngang.

Một nguồn thu khác của Vinasun cũng suy giảm là quảng cáo trên taxi. Doanh thu từ hoạt động này chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 300 nhân sự rời Vinasun

Tại ngày 30/9/2026, Vinasun có 1.120 nhân viên, giảm 287 người so với mức 1.407 nhân viên vào cuối năm 2025, tương đương mức giảm 20,4% chỉ sau 9 tháng.

Chi phí nhân công trong 9 tháng đầu năm đạt gần 165 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dịch vụ mua ngoài lại tăng 34%, từ gần 76 tỷ đồng lên gần 102 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản Vinasun đạt 1.622 tỷ đồng, giảm 151 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn 71 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm từ 654 tỷ đồng xuống 571 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu còn 1.051 tỷ đồng. Dù báo lỗ gần 69 tỷ đồng sau 9 tháng, Vinasun vẫn ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 159 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, doanh nghiệp chi 219 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, đồng thời thu gần 99 tỷ đồng tiền mặt từ thanh lý, bán tài sản cố định.

Bổ sung VinFast Limo Green vào đội xe﻿

Tháng 9/2026, Vinasun tổ chức lễ bàn giao 20 xe điện VinFast Limo Green giữa đại diện hai bên. Đây là mẫu MPV điện 7 chỗ, được VinFast phát triển hướng tới nhóm khách hàng dịch vụ, vận tải và kinh doanh vận chuyển hành khách.﻿

Trước đó, Vinasun đã bắt đầu đưa xe hybrid vào hoạt động. Đội xe hybrid của doanh nghiệp có các mẫu Toyota Yaris Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid và Innova Cross Hybrid và mới đây nhất mẫu xe BYD Dolphin. Đây được xem là bước chuyển tiếp trong quá trình giảm dần sự phụ thuộc vào xe sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Việc kết hợp xe xăng, hybrid và nay là xe điện giúp Vinasun có nhiều phương án hơn trong việc tổ chức đội xe theo từng nhu cầu vận hành.