Ông lớn chăn ga gối đệm Everon báo lãi tăng 64%, mở showroom 121 m² để thử nghiệm mô hình mới

CTCP Everpia (mã chứng khoán: EVE), đơn vị sở hữu thương hiệu chăn ga gối đệm Everon, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 217 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 30,3 tỷ đồng, tăng 64% so với mức 18,5 tỷ đồng của quý III/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của Everpia kể từ đầu năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Everpia đạt hơn 560 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 42,4 tỷ đồng, tăng 35%, tương ứng hoàn thành khoảng 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Động lực cải thiện lợi nhuận chủ yếu đến từ hiệu quả kinh doanh cốt lõi. Riêng quý III, lợi nhuận gộp đạt gần 91 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ khoảng 38% lên gần 42%.

Chi phí bán hàng giảm từ 37 tỷ đồng xuống 34,3 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 22,6 tỷ xuống 21,1 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 22,1 tỷ lên 38 tỷ đồng.

Xét theo ngành hàng, chăn ga gối đệm tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 9 tháng đạt 393 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp của mảng này cải thiện từ 37% lên 41%. Trong khi đó, mảng bông tấm đóng góp 167 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% nhưng biên lợi nhuận gộp giảm từ 38% xuống 34%.

Ở kênh phân phối, doanh thu bán lẻ B2C đạt 243 tỷ đồng, tăng 7,5%. Kênh B2B phục vụ khách sạn và doanh nghiệp đạt 73 tỷ đồng, tăng 22%. Ngược lại, doanh thu online giảm 9% xuống 21 tỷ đồng, còn xuất khẩu chăn ga gối đệm giảm 18%.

Về tình hình tài chính, đến cuối tháng 9/2026, Everpia ghi nhận khoảng 41,9 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 349 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Tổng cộng, hai khoản này đạt hơn 391 tỷ đồng, tương đương gần 30% tổng tài sản.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Everpia đang triển khai chiến lược thay đổi mô hình bán lẻ của thương hiệu Everon. Everon chính thức khai trương showroom rộng 121 m² tại tầng 4 Trung tâm thương mại Crescent Mall, phường Tân Mỹ, TP.HCM (khu vực Quận 7 trước đây).

Điểm khác biệt của cửa hàng là tập trung vào trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ trưng bày sản phẩm. Khách hàng có thể quan sát phần lõi được mở của các loại đệm để tìm hiểu cấu tạo bên trong, trực tiếp chạm và so sánh chất liệu trước khi lựa chọn.

Theo Everpia, Crescent Mall được triển khai như một showroom chuẩn mới nhằm đánh giá hiệu quả không gian trưng bày, hoạt động tư vấn và trải nghiệm mua sắm.

Trong quý IV, công ty dự kiến theo dõi lượng khách đến cửa hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng và hiệu quả kinh doanh để hoàn thiện mô hình trước khi xem xét nhân rộng trong năm 2027.

Everpia cho biết đang tiếp tục đóng các showroom hoạt động kém hiệu quả, đồng thời khai trương những điểm bán theo mô hình mới. Doanh nghiệp hướng tới nâng năng suất từng cửa hàng thay vì chỉ mở rộng số lượng điểm bán.

Trong những tháng cuối năm, công ty tập trung vào mùa kinh doanh cao điểm, đẩy nhanh giao hàng cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cải thiện hoạt động xuất khẩu. Đây sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2026.