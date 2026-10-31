Từ thực tập sinh lương 2 triệu, dùng Nokia đến người cất 78kg vàng trong tủ quần áo

Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội, lời khai của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, hé lộ nhiều tình tiết về mối quan hệ kéo dài từ năm 2017 đến nay.

Theo tường thuật của báo Tiền Phong và Dân trí, năm 2017, Tâm là sinh viên đến thực tập tại một công ty ở TP.HCM. Bên ngoài văn phòng khi đó có gắn biển hiệu GKFS. Sau thời gian thực tập, Tâm làm việc tại đây với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

Công việc hằng ngày của Tâm là gọi điện mời khách hàng tham gia đầu tư. Để thực hiện nhiệm vụ, người quản lý đưa cho Tâm một chiếc điện thoại Nokia cùng tờ giấy ghi sẵn nội dung hướng dẫn cách gọi điện, tư vấn khách hàng.

Sau một thời gian, Tâm nghỉ việc. Trong một lần đi chơi cùng người quản lý cũ tên Minh, Tâm tình cờ gặp Phó Đức Nam. Khi ấy, Nam vẫn đang là sinh viên. Hai người tìm hiểu, nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ suốt 9 năm.

Đến năm 2018, Tâm biết Nam được mời về làm quản lý tại sàn giao dịch GKFS. Trong thời gian yêu nhau, Tâm từng hai lần cùng bạn trai sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một lần đến văn phòng công ty của Isik Uran.

Isik Uran là người mà Mr Pips khai trực tiếp điều hành các bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối, gồm công nghệ thông tin, vận hành, kế toán và tài vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, các văn phòng tại Việt Nam chủ yếu thực hiện công việc tiếp cận, mời chào nhà đầu tư.

78kg vàng và hàng chục tỷ đồng trong tủ quần áo

Từ câu chuyện quen biết Mr Pips, phần xét hỏi Nguyễn Thanh Tâm chuyển sang khối tài sản khổng lồ mà Tâm được bạn trai giao quản lý.

Tại phiên tòa ngày 29/10, Tâm khai có thời điểm cất giữ khoảng 44,8 tỷ đồng tiền mặt, 1,7 triệu USD, 78kg vàng cùng nhiều trang sức, đồng hồ và giấy tờ bất động sản. Số tài sản này được cất tại căn hộ Tâm sinh sống ở TP.HCM.

Theo lời khai của Tâm, tiền mặt được xếp thành từng tập trong tủ quần áo. Sau khi cất giữ tiền, vàng và các tài sản khác, Tâm khóa cửa phòng lại.

Về nguồn gốc số vàng, Tâm trình bày rằng bản thân không trực tiếp mua mà được Nam giao nhiệm vụ nhận và cất giữ. Riêng 78kg vàng gồm 78 miếng, mỗi miếng nặng 1kg, được những người giao hàng mang đến căn hộ.

Tâm khai thông thường chỉ xuống sảnh chung cư nhận vàng rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Tuy nhiên, có những lần Nam yêu cầu thanh toán, Tâm cho tiền mặt vào thùng carton, mang xuống sảnh giao cho người đến nhận rồi lấy vàng đem lên căn hộ.

Bên cạnh việc cất giữ tiền, vàng, Tâm còn khai đã hỗ trợ bạn trai thực hiện giao dịch mua khoảng 15 bất động sản và đứng tên 4 ô tô để bán hộ.

Năm 2022, Tâm sang Campuchia đứng tên một căn hộ trị giá khoảng 700.000 USD. Đầu năm 2024, Nam tiếp tục nhờ Tâm mua hộ 1 triệu USD.

Tại tòa, khi được hỏi vì sao không nghi ngờ trước khối tài sản lớn của bạn trai, Tâm giải thích rằng bản thân biết Nam hoạt động kinh doanh và đầu tư nên cho rằng việc sở hữu nhiều tài sản là bình thường.

Một chi tiết khác được Tâm tiết lộ là dù quản lý lượng lớn tiền, vàng và nhiều món đồ đắt tiền, bản thân Tâm thường sử dụng túi xách có giá khoảng 2–3 triệu đồng. Những chiếc túi hàng hiệu giá trị cao chủ yếu do Nam mua tặng.

Tâm cũng kể bạn trai có thói quen mua sắm rất nhiều khi cảm thấy hưng phấn. Có những lần Tâm tìm cách ngăn cản nhưng Nam vẫn tiếp tục mua ô tô, đồng hồ, giày dép và các món đồ xa xỉ.

Tranh luận về trách nhiệm đối với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng, đồng hồ và túi xách hàng hiệu. Riêng số vàng thu giữ được định giá hơn 222 tỷ đồng tại thời điểm tháng 10/2024.

Tại phiên tòa, Tâm không đồng ý với toàn bộ cáo buộc liên quan đến việc sử dụng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để mua vàng. Bị cáo khẳng định phần lớn tài sản do Nam đưa cho mình giữ hộ, còn việc mua bán được thực hiện theo yêu cầu của bạn trai.

Trước cáo buộc liên quan đến việc rửa số tiền lên tới khoảng 384 tỷ đồng, Tâm đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại và cho rằng bản thân chỉ phải chịu trách nhiệm đối với khoảng 50 tỷ đồng.

Tâm trình bày ban đầu không biết các hoạt động kinh doanh của Nam là trái pháp luật. Tuy nhiên, sau khi Bùi Trung Đức, một người liên quan đến hệ thống, bị bắt, Tâm đã tìm hiểu và biết Nam có hoạt động không được pháp luật cho phép nhưng vẫn tiếp tục giúp bạn trai cất giữ, mua bán tài sản và tích trữ ngoại tệ.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối.

Phiên tòa tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo, trong đó có Nguyễn Thanh Tâm, đối với các giao dịch tài sản và dòng tiền liên quan đến vụ án.