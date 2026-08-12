Phát hiện drone xâm nhập, hơn 70 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất phải dừng, chờ

Theo Báo Chính Phủ, sự việc liên quan đến UAV xuất hiện gần khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối 11/8 đã ảnh hưởng đến 73 chuyến bay và buộc các đơn vị triển khai quy trình ứng phó nhằm bảo đảm an toàn.

Hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được điều hành phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên cao nhất cho an toàn - Ảnh: VATM

Tối ngày 11/8/2026, hàng hàng không Vietjet thông báo, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã phải thay đổi kế hoạch khai thác, bay chờ hay chuyển hướng hạ cánh do phát hiện có drone gần khu vực sân bay. Việc thay đổi kế hoạch khai thác là để đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả hành khách. Hãng hàng không Vietjet rất mong quý hành khách thông cảm và thấu hiểu với tình huống ảnh hưởng khách quan và ngoài mong muốn này.

Theo hàng hàng không Vietnam Airlines, tối 11/8, có 15 chuyến không thể cất cánh rời Tân Sơn Nhất, 15 chuyến không thể hạ cánh, 14 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh ở các sân bay dự bị. Vụ việc gây ảnh hưởng dây chuyền tới hơn 20 chuyến bay của Vietnam Airlines sáng 12/8.

Trước diễn biến này, cơ sở điều phối luồng không lưu đã triển khai các biện pháp quản lý luồng không lưu (ATFM) phù hợp với năng lực khai thác thực tế của sân bay. Theo số liệu của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, các chuyến bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất đã được cấp CTOT (giờ cất cánh tính toán) nhằm điều tiết luồng hoạt động bay do các ảnh hưởng của drone tại sân bay.

VATM cho biết, đây là lần đầu tiên UAV xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài tạm dừng cất, hạ cánh, VATM kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu đối với các chuyến có kế hoạch khai thác tại Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng dây chuyền. Hoạt động bay được khôi phục sau khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Cùng với việc tổ chức điều hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, VATM đã chủ động triển khai phương án điều phối luồng không lưu nhằm kiểm soát số lượng tàu bay đến, đi trong thời gian năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất bị hạn chế.

Trong thời gian năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất bị hạn chế, các phương án điều hành được áp dụng linh hoạt theo diễn biến thực tế. Một số chuyến bay đến sân bay được tổ chức bay chờ trước khi hạ cánh. Một số trường hợp cần thiết, tàu bay được điều hành chuyển hướng đến sân bay dự bị để bảo đảm an toàn và phù hợp với nhu cầu khai thác của tổ lái.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, có hơn 50 chuyến bay bay chờ. Trong đó, có 27 chuyến bay đã chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị.

Việc tổ chức bay chờ, chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị được thực hiện trên cơ sở phương thức quản lý luồng không lưu được nhà chức trách phê chuẩn và phù hợp tình hình thực tế và năng lực khai thác tại từng thời điểm, nhằm bảo đảm tàu bay không tiếp cận khu vực sân bay khi điều kiện khai thác chưa đáp ứng yêu cầu an toàn.

Cách thức xử lý đồng thời ở hai cấp độ - điều hành trực tiếp tại sân bay và điều phối luồng không lưu giúp VATM chủ động kiểm soát lưu lượng tàu bay, giảm áp lực tại sân bay Tân Sơn Nhất và hạn chế khả năng ảnh hưởng lan rộng sang các khu vực, đường bay và sân bay khác.

Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất - Ảnh: VATM

Từ thực tế các tình huống liên quan đến phương tiện bay không người lái tại khu vực các cảng hàng không, VATM xác định việc tăng cường trao đổi thông tin giữa tổ lái, kiểm soát viên không lưu và các lực lượng liên quan có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, xác minh và đánh giá nhanh nguy cơ đối với hoạt động bay.

Khi tiếp nhận thông tin về UAV từ tổ lái, kiểm soát viên không lưu có trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá thông tin và tổ chức điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, VATM phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan để trao đổi thông tin, xác minh và xử lý tình huống.

Hoạt động bay chỉ được tổ chức, điều hành trở lại theo phương án khai thác phù hợp khi các điều kiện an toàn được bảo đảm theo quy định.

Theo Báo Chính phủ, ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định việc drone xuất hiện tại các sân bay ở Việt Nam trong thời gian qua là vấn đề hết sức nghiêm trọng, gây uy hiếp an toàn bay và cản trở hoạt động bay dân dụng. Do đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực xử lý để đối phó tình huống này trong giai đoạn tới.