Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

17-08-2025 - 13:08 PM | Xã hội

Hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện nhiều giống gà lôi, gà rừng quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 16/8, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, qua ghi nhận từ hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện nhiều giống gà lôi , gà rừng và gấu quý hiếm.

Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray- Ảnh 1.

Gà lôi vằn và cặp gà lôi hồng tía được phát hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Theo ông Thủy, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện có nhiều loại như gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn , gà so ngực gù thuộc nhóm IB (nhóm cực quý hiếm. Ngoài ra, hệ thống bẫy ảnh cũng phát hiện gà rừng và gà lôi hồng tía (nhóm IIB).

“Vị trí phát hiện các loài gà quý hiếm nằm ở khu vực rừng sâu, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh các loài gà lôi ghi nhận được, vườn đã tập hợp lại để phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo tồn”, ông Thủy nói.

Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray- Ảnh 2.

Gà so ngực gù.

Trong tháng 8, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay . Đây là 2 loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và lần đầu tiên được phát hiện tại vườn quốc gia.

Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được bảo vệ và phát triển tốt.

Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray- Ảnh 3.

Thông qua công nghệ bẫy ảnh ghi lại gấu ngựa quý hiếm.

Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray- Ảnh 4.

Loài động vật quý hiếm là cua bay được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 60.000ha. Vườn có nhiều loài động, thực vật quý như: kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa , gấu ngựa, hổ Đông Dương, các loài voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Qua điều tra, nơi này có 950 loài động vật và 1.895 loài thực vật. Năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

