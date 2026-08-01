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Phát hiện giao dịch chuyển khoản 380 triệu đồng là giả, người đàn ông ở Hà Nội báo công an

| | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 380 triệu đồng là giả, người đàn ông ở Hà Nội báo công an - Ảnh 1.

Ngày 31/7/2026, anh N.V.K, trú tại xã Yên Bài, thành phố Hà Nội đã gửi thư cảm ơn Công an xã Yên Bài vì đã kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn hành vi lừa đảo trên không gian mạng, giúp bảo toàn số tiền 380 triệu đồng.

Theo nội dung thư cảm ơn, trước đó, ngày 29/7/2026, trong quá trình kinh doanh các thiết bị dân dụng, anh N.V.K được 03 đối tượng lạ sử dụng tài khoản Zalo kết bạn, liên hệ trao đổi về việc mua bán hàng hóa.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin, đồng thời đưa ra lời mời tham gia làm trung gian giao dịch giữa bên mua và bên bán với cam kết hưởng mức hoa hồng rất cao. Quá trình trao đổi được các đối tượng dàn dựng tinh vi nhằm tạo cảm giác giao dịch là có thật.

Sau đó, các đối tượng thông báo bên mua và bên bán đã thực hiện giao dịch với số tiền 380 triệu đồng nhưng liên tục đưa ra các lý do như bên bán chưa nhận được tiền, bên mua chưa nhận được hàng. Lợi dụng tâm lý lo lắng và gây sức ép bằng nhiều cuộc gọi, tin nhắn, các đối tượng yêu cầu anh N.V.K. chuyển số tiền 380 triệu đồng để hoàn tất giao dịch.

Nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường, anh N.V.K. cùng gia đình đã đến Công an xã Yên Bài trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Yên Bài đã nhanh chóng xác minh, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; đồng thời tư vấn, hướng dẫn anh N.V.K. bình tĩnh, tuyệt đối không thực hiện yêu cầu chuyển tiền. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, anh N.V.K. đã không chuyển khoản và tránh được thiệt hại số tiền 380 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, CATP khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các lời mời hợp tác kinh doanh, làm trung gian giao dịch hoặc hưởng hoa hồng với lợi nhuận bất thường. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ khi chưa kiểm chứng đầy đủ.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị các đối tượng xấu lợi dụng, người dân cần bình tĩnh, lưu giữ các tài liệu liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý kịp thời.

MT

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