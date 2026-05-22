Phát hiện giao dịch lên tới 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản: Bắt khẩn cấp “hotgirl” sinh năm 1999 và 6 nhân viên

Theo Phương Anh | 22-05-2026 - 09:17 AM | Tài chính - ngân hàng

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vận hành như “doanh nghiệp ngầm” với hàng chục tài khoản ngân hàng và tiền điện tử vừa bị triệt phá

Mới đây, lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi với quy mô giao dịch lên tới hơn 50 tỷ đồng, liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước, theo báo Hà Tĩnh.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong đó, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú Ninh Bình) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây cùng 6 “nhân viên” tham gia vận hành hệ thống tài khoản trung gian.

Lê Việt Trinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: BHT)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2026, Lê Việt Trinh đã kết nối qua mạng xã hội với một tài khoản có ký tự chữ Trung Quốc. Người này giới thiệu liên quan đến hoạt động casino tại Campuchia, đồng thời có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp sang tiền điện tử USDT để hợp thức hóa dòng tiền.

Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng vẫn đứng ra tổ chức đường dây, lôi kéo nhiều người mở và quản lý hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ.

Các tài khoản này sau đó được đưa lên các nhóm mạng xã hội chuyên hoạt động “ngầm” để phục vụ việc tiếp nhận dòng tiền.

Khi tiền được chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hệ thống tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc.

Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển lại cho các đối tượng đứng sau hoặc quy đổi sang USDT, tạo thành một quy trình khép kín giống như một “cỗ máy tài chính ngầm”.

Đáng chú ý, theo Báo Hà Tĩnh, các đối tượng tham gia được trả lương từ 12-17 triệu đồng/tháng, cộng thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản sử dụng để nhận tiền.

Ngoài ra, nhóm vận hành còn được hưởng khoảng 2,5% trên tổng giá trị giao dịch, cho thấy mức độ tổ chức và lợi nhuận đáng kể của đường dây này.

Các đối tượng vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để mở rộng điều tra (Ảnh: BHT)

Từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định hệ thống này đã “rửa tiền” thành công hơn 50 tỷ đồng, chủ yếu từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như đầu tư sinh lời online, mua bán hàng hóa ảo và các giao dịch thương mại điện tử giả mạo.

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng lừa đảo chuyển dòng tiền qua hệ thống tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh kiểm soát để hợp thức hóa trước khi rút ra hoặc chuyển ra nước ngoài.

Quá trình điều tra mở rộng cũng làm rõ một số đối tượng trong đường dây có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào tối 6/5/2026 tại khu vực phường Từ Liêm (Hà Nội), một số đối tượng đã góp tiền mua ma túy qua mạng xã hội để sử dụng chung tại phòng trọ.

Kết quả giám định xác định các mẫu thu giữ là Methamphetamine, đồng thời nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.

Vụ việc tiếp tục cho thấy xu hướng tội phạm tài chính ngày càng tinh vi, kết hợp giữa ngân hàng truyền thống, mạng xã hội và tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy vết toàn bộ dòng tiền phát sinh trong đường dây này.

