Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện hang động mới có thác nước độc đáo tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo Hoàng Phúc | 21-04-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Bên trong hang động mới phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng xuất hiện thác nước với cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động khác

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận đội khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động mới trong khu vực, đáng chú ý bên trong có thác nước hình thành tự nhiên hiếm gặp.

Theo thông tin ban đầu, hang động được tiếp cận và khảo sát sơ bộ với độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng. Bên trong hang xuất hiện dòng nước chảy từ trên xuống dưới, tạo thành một thác nước có cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động từng được ghi nhận trong khu vực.

Các chuyên gia cho biết quá trình khảo sát vẫn đang tiếp tục, nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận nên chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện về quy mô, cấu trúc cũng như giá trị địa chất - thủy văn của hang động này.

Phát hiện hang động mới Phong Nha có thác nước độc đáo hiếm gặp năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh hang động mới hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ triển khai nghiên cứu, khảo sát chi tiết hơn và công bố đầy đủ thông tin về hang động cùng hệ thống thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha - Kẻ Bàng từ lâu được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác phục vụ du lịch.

Nổi bật nhất là Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi vườn quốc gia, sở hữu hệ thống sông ngầm quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, nhiều hang động tại khu vực có dấu hiệu dòng chảy ngầm, song việc hình thành thác nước cao hàng trăm mét ngay trong lòng hang là hiện tượng rất hiếm, làm tăng thêm giá trị độc đáo về địa chất và cảnh quan của khu di sản.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương

Một nhân viên văn phòng trúng giải Jackpot gần 80 tỉ đồng

06:52 , 21/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Sằm Văn Học SN 1981

22:55 , 20/04/2026
Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam

22:04 , 20/04/2026
Vì sao vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung?

21:36 , 20/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên