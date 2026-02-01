Phát hiện hàng loạt vàng gồm nhẫn cưới, bông tai, dây chuyền trên tuyến đường liên xã: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Mới đây, Công an Phú Túc, tỉnh Gia Lai đã kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 2/2, trên tuyến đường liên xã thuộc buôn Ia Rnho, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trú TDP 9, xã Phú Túc) đã nhặt được một số nữ trang bằng vàng do người khác đánh rơi. Số nữ trang bao gồm 1 cặp nhẫn cưới, 1 cặp bông tai, 1 sợi dây chuyền kèm 1 mặt dây chuyền hình trái tim.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chủ động đến trình báo và giao nộp toàn bộ số nữ trang trên cho Công an xã Phú Túc để tiến hành thông báo, xác minh, tìm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Túc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh. Theo đó, chủ nhân của số tài sản trên là chị Triệu Thị Ban (SN 2000) trú xã Ia Lâu, hiện đang đi làm thuê lặt nhánh dưa tại buôn Ia Rnho, xã Phú Túc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Phú Túc đã tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Triệu Thị Ban theo đúng quy định. Nhận lại tài sản, chị Ban xúc động, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến chị Nhàn và tập thể cán bộ công an xã Phú Túc vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân.

Chị Ban nhận lại tài sản của mình. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua vụ việc trên, Công an xã Phú Túc trân trọng biểu dương tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người CAND gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai