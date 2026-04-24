Phát hiện hơn 56 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM: Công an khẩn trương dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Kim Linh | 24-04-2026 - 19:01 PM | Sống

Nhận tin trình báo từ người dân, Công an phường Bình Định (Gia Lai) khẩn trương vào cuộc xác minh.

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 22/4, anh Trần Thiện Công (SN 1996, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đến trụ ATM một ngân hàng tại địa chỉ 86-88 Ngô Gia Tự (phường Bình Định) để thực hiện giao dịch nộp 56,8 triệu đồng.

Sau đó về đến nhà, anh Công kiểm tra lại tài khoản thì chưa thấy được cộng số tiền nói trên nên lo lắng, không biết nguyên nhân vì sao.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Hữu Trí (SN 2006, trú phường Bình Định) khi đến giao dịch tại trụ ATM đã phát hiện số tiền trên. Xác định đây có thể là số tiền do người khác thực hiện giao dịch trước đó bỏ quên, anh Trí mang đến bàn giao toàn bộ tài sản cho Công an phường Bình Định để tìm người bị mất.

Anh Trí (giữa) trao lại số tiền nhặt tại trụ ATM cho anh Công

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã khẩn trương xác minh. Đến sáng 23/4, Công an phường xác định số tiền này của anh Công và liên hệ anh để trao trả tài sản.

Theo Báo Gia Lai﻿

Kim Linh

