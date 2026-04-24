Thua lỗ 3 năm với quầy nướng, người đàn ông 34 tuổi đổi hướng bán nông sản và thu về gấp 10 lần vốn chỉ sau 3 tháng

Ba năm trước, anh Trương (34 tuổi) rời công việc ổn định tại một nhà máy ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), mang theo 50.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm để mở quầy thịt nướng theo trào lưu.

Anh tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ kiếm được tiền.

Mỗi ngày, anh dậy từ sáng sớm đi chợ chọn nguyên liệu, dành hàng giờ xiên que và ướp thịt. Đến tối, anh đẩy xe ra chợ đêm và bán đến tận 1 giờ sáng. Công việc quay vòng liên tục, nhưng lượng khách không nhiều như kỳ vọng.

Chợ đêm vốn đã có rất nhiều quầy thịt nướng, cạnh tranh chủ yếu dựa vào giá. Có người bán 3 xiên 10 tệ, người khác bán 4 xiên cũng 10 tệ. Mỗi xiên thịt chỉ lãi rất ít, gần như không đủ bù chi phí nguyên liệu và công sức.

Có thời điểm, để cố tăng doanh thu, anh Trương thức liền hai đêm chuẩn bị hàng. Nhưng vì quá mệt, anh ngủ quên ngay tại quầy, khiến mẻ thịt bị cháy và lỗ thêm vài trăm tệ.

Vợ anh nhiều lần khuyên nên dừng lại, nhưng anh vẫn tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa, việc kinh doanh sẽ khởi sắc.

Mùa đông năm ngoái, một trận tuyết lớn khiến nhiều quầy hàng ở chợ đêm bị sập, xe đẩy của anh cũng hư hỏng nặng. Nhìn đống đồ ngổn ngang, anh ngồi giữa trời lạnh rất lâu. Sau 3 năm cố gắng, số tiền tích lũy gần như không còn.

Bước ngoặt từ một lời gợi ý đơn giản

Đúng lúc khó khăn nhất, anh Trương nhận được lời khuyên từ một người anh họ đang kinh doanh mô hình "mua chung nông sản" tại thành phố lân cận.

Người anh họ chia sẻ: "Kiếm tiền không chỉ dựa vào chăm chỉ, mà còn phụ thuộc vào việc chọn đúng cách làm. Nếu chỉ cạnh tranh giá ở chợ đêm, dù cố gắng thế nào cũng rất khó có lãi."

Câu nói này khiến anh bắt đầu quan sát thị trường xung quanh.

Sau khoảng nửa tháng đi khảo sát các khu chợ trong huyện, anh nhận ra nhu cầu thực phẩm tươi của người dân đang tăng lên, trong khi nhiều nông sản địa phương lại thiếu đầu ra ổn định.

Nhiều loại rau, trái cây đến mùa thu hoạch nhưng không tiêu thụ kịp, thậm chí bị bỏ hỏng trên ruộng.

Bỏ quầy nướng, chuyển sang bán nông sản trực tiếp

Anh Trương quyết định dừng bán thịt nướng và chuyển sang thu mua trực tiếp rau củ, trái cây và trứng gà thả vườn từ nông dân địa phương, sau đó bán cho cư dân trong thị trấn thông qua nhóm cộng đồng trên WeChat.

Mỗi ngày, anh dậy từ 5 giờ sáng để thu gom hàng, sau đó phân loại và đóng gói trong buổi sáng. Buổi chiều anh giao hàng tại cổng khu dân cư, buổi tối tổng hợp đơn đặt hàng cho ngày hôm sau.

Mô hình này nhanh chóng thu hút khách vì sản phẩm tươi và giá hợp lý.

Một khách hàng cho biết trước đây rau mua tại siêu thị thường đã để nhiều ngày, còn rau từ nhóm của anh được thu hoạch trong ngày nên cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng.

Chỉ sau 3 tháng, nhóm bán hàng đã có hơn 2.000 khách quen. Doanh thu mỗi ngày vượt 10.000 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng đạt hơn 30.000 nhân dân tệ.

Anh trả hết nợ, thuê thêm kho chứa hàng và tuyển thêm hai người phụ giúp đóng gói.

So với quầy nướng trước đây, công việc hiện tại nhẹ hơn về thời gian. Phần lớn công việc của anh là quản lý đơn hàng và điều phối giao hàng.

Bài học tài chính từ một lần đổi hướng

Theo anh Trương, điều quan trọng nhất không phải là làm nhiều giờ hơn, mà là chọn đúng nhu cầu thị trường.

"Trước đây tôi nghĩ chỉ cần chăm chỉ là đủ. Nhưng nếu đi sai hướng, càng cố gắng lại càng tốn sức. Khi thay đổi cách làm, tôi mới nhận ra kiếm tiền không khó như mình từng nghĩ."

Trong kinh doanh nhỏ, việc chạy theo trào lưu đôi khi khiến nhiều người rơi vào thị trường đã bão hòa. Khi lợi thế cạnh tranh chỉ còn là giá rẻ, lợi nhuận thường rất thấp.

Ngược lại, những mô hình giải quyết nhu cầu cụ thể – như thực phẩm tươi, nguồn gốc rõ ràng, giao nhanh – thường có cơ hội phát triển ổn định hơn.

Câu chuyện của anh Trương cho thấy: đôi khi thay đổi cách tiếp cận có thể rút ngắn nhiều năm nỗ lực, thậm chí tạo ra bước ngoặt tài chính chỉ trong thời gian ngắn.