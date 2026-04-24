Bỏ qua mốc 10.000 bước, chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày để khỏe mạnh và giảm cân

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), đi bộ và chạy bộ đều là những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Mỗi người nên duy trì ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần để đảm bảo thể trạng ổn định.

Trong số các hình thức luyện tập, đi bộ được xem là dễ tiếp cận nhất vì hầu như ai cũng có thể thực hiện. Đặc biệt, với nhóm nhân viên văn phòng thường xuyên ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ đau lưng, bệnh xương khớp và căng thẳng tâm lý gia tăng đáng kể. Việc duy trì đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày không chỉ cải thiện thể lực mà còn giúp phát triển cơ bắp và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Để duy trì thói quen này, người tập nên bắt đầu bằng việc thiết lập khung giờ cố định trong ngày, phù hợp với lịch sinh hoạt cá nhân. Đi bộ vào buổi sáng hoặc buổi tối đều có thể mang lại hiệu quả nếu duy trì đều đặn. Việc đi cùng người thân hoặc bạn bè cũng giúp tăng động lực, đồng thời tạo cảm giác an tâm hơn khi tập luyện.

Thay vì tập trung vào thời lượng dài trong một lần, các chuyên gia khuyến khích chia nhỏ thời gian vận động. Mỗi lần đi bộ khoảng 30 phút sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc tập kéo dài liên tục. Nếu có nhu cầu vận động nhiều hơn, người tập có thể chia thành hai buổi trong ngày để giảm áp lực lên cơ thể.

Bên cạnh đó, việc thay đổi lộ trình thường xuyên giúp tránh cảm giác nhàm chán, duy trì hứng thú tập luyện lâu dài. Một đôi giày phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực lên bàn chân, hạn chế chấn thương và hỗ trợ di chuyển thoải mái.

Các chuyên gia lưu ý, việc tập luyện cần duy trì đều đặn thay vì tập quá sức, đặc biệt với người thừa cân. Khi kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý và sinh hoạt khoa học, hiệu quả cải thiện sức khỏe sẽ rõ rệt hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ có thể cải thiện mỡ máu bằng cách giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, đồng thời hỗ trợ hạ huyết áp, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng sống. Thói quen này cũng góp phần giảm nguy cơ tử vong do các bệnh không lây nhiễm và giúp kéo dài tuổi thọ.

Với người thừa cân, đi bộ là phương pháp giảm cân an toàn và bền vững. Duy trì thói quen này trong 6 tháng có thể giúp giảm từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể. Ngay cả khi không đạt mốc 10.000 bước mỗi ngày, việc đi bộ đều đặn với cường độ phù hợp vẫn mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài.