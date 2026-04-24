Tưởng là rác nhưng lại là “kho dinh dưỡng”: 5 loại thực phẩm ăn cả "vỏ" giúp tăng giá trị dinh dưỡng, nhiều người vẫn bỏ phí

Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, việc gọt vỏ rau củ gần như là thói quen “mặc định”. Từ khoai lang, củ cải cho đến táo, bí ngô… tất cả đều bị loại bỏ lớp vỏ bên ngoài trước khi chế biến. Nhưng ít ai biết rằng, hành động tưởng chừng vô hại này lại vô tình làm mất đi một phần dinh dưỡng đáng kể.

Thực tế, lớp vỏ của nhiều loại thực phẩm chính là nơi tập trung các hợp chất sinh học quan trọng như chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin. Những thành phần này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần tăng cường miễn dịch, thậm chí giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trong vỏ củ cải có chứa chất isothiocyanates và các lipid có tác dụng oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ tiêu diệt các gốc tự do và phòng ngừa nguy cơ ung thư.

Vỏ củ cải - “lá chắn” tự nhiên giàu hoạt chất

Củ cải trắng vốn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, nhưng phần vỏ thường bị bỏ đi lại chứa nhiều glucosinolate - hợp chất có khả năng chuyển hóa thành các chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể. Ngoài ra, lớp vỏ còn cung cấp khoáng chất như kali và canxi, giúp hỗ trợ tim mạch và chống viêm.

Nếu được làm sạch kỹ, vỏ củ cải có thể dùng để muối chua hoặc xào nhẹ, vừa tăng hương vị vừa tận dụng tối đa dinh dưỡng.

Vỏ khoai lang - nguồn chất xơ dồi dào

Khoai lang vốn nổi tiếng tốt cho tiêu hóa, nhưng ít ai biết rằng phần vỏ lại chứa lượng chất xơ cao hơn cả phần ruột. Chất xơ này giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ đào thải độc tố và giảm nguy cơ táo bón.

Ngoài ra, vỏ khoai lang còn chứa mucoprotein - một hợp chất hỗ trợ bảo vệ niêm mạc tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Thay vì nướng rồi bỏ vỏ, bạn có thể hấp cả củ và ăn nguyên vẹn để tận dụng lợi ích này.

Vỏ khoai mỡ - hỗ trợ miễn dịch tự nhiên

Khoai mỡ thường gây ngứa khi gọt, nhưng chính lớp vỏ lại chứa polysaccharid và allantoin - những hợp chất có khả năng chống viêm và hỗ trợ tái tạo mô. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyến khích nấu canh khoai mỡ mà không cần gọt vỏ, chỉ cần rửa sạch trước khi chế biến.

Việc giữ lại lớp vỏ không chỉ giúp tăng giá trị dinh dưỡng mà còn giảm công đoạn sơ chế.

Vỏ bí đỏ rất giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu

Vỏ bí ngô - giàu beta-carotene và pectin

Ít ai biết rằng lượng beta-carotene trong vỏ bí ngô có thể cao hơn phần thịt. Đây là tiền chất của vitamin A, rất quan trọng với thị lực và hệ miễn dịch. Ngoài ra, pectin trong vỏ bí còn giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ đào thải chất độc.

Bạn có thể hấp bí ngô cả vỏ, làm súp hoặc nghiền làm bánh để giữ lại tối đa dưỡng chất.

Vỏ táo - “kho báu” chống oxy hóa

Táo là loại trái cây phổ biến, nhưng nhiều người lại gọt vỏ trước khi ăn. Điều này khiến cơ thể mất đi một lượng lớn quercetin - chất chống oxy hóa mạnh có trong lớp vỏ. Ngoài ra, vỏ táo còn giàu chất xơ và các hợp chất polyphenol giúp bảo vệ tim mạch.

Ăn táo cả vỏ sau khi rửa sạch là cách đơn giản nhất để tận dụng trọn vẹn lợi ích của loại trái cây này.

Các nhà khoa học cho rằng lớp vỏ là “tuyến phòng thủ” của thực vật trước môi trường bên ngoài. Để chống lại tia UV, vi khuẩn và côn trùng, cây trồng tích lũy nhiều hợp chất sinh học ngay tại lớp vỏ. Khi con người tiêu thụ, những hợp chất này trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá.

Theo ThS.BS Trần Thị Minh Nguyệt - chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống: Phần vỏ của nhiều loại rau củ quả chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn phần thịt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi ăn cả vỏ.

Vỏ táo chứa khoảng 50% tổng lượng chất xơ của cả quả, giúp bạn cảm thấy no nhanh và hạn chế cảm giác thèm ăn

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc ăn cả vỏ cũng cần lưu ý:

- Rửa sạch kỹ dưới vòi nước, có thể ngâm nước muối loãng

- Ưu tiên thực phẩm hữu cơ hoặc có nguồn gốc rõ ràng

- Nấu chín với những loại vỏ cứng để dễ tiêu hóa

- Không ăn vỏ của các thực phẩm có nguy cơ độc như khoai tây mọc mầm

Ngoài ra, nên bắt đầu với lượng nhỏ nếu bạn chưa quen, để tránh tình trạng đầy hơi hoặc khó tiêu.

Trong bối cảnh con người ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chế độ ăn uống lành mạnh, việc tận dụng tối đa giá trị của thực phẩm là điều cần thiết. Những lớp vỏ tưởng chừng bỏ đi lại có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực cho hệ miễn dịch và tiêu hóa.

Thay vì gọt bỏ theo thói quen, hãy cân nhắc giữ lại khi có thể. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách ăn uống cũng có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe. Nói cách khác, đôi khi thứ bạn đang vứt đi lại chính là phần bổ dưỡng nhất trên bàn ăn.