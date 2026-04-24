Sau 60 tuổi, không phải cứ tập thể dục, uống nhiều nước là đủ! Đừng bỏ qua 4 nguyên tắc kéo dài tuổi thọ này

Theo TT | 24-04-2026 - 15:11 PM | Sống

5 giờ rưỡi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, ông Chu (62 tuổi) đã đi bộ nhanh được 3 vòng quanh khu nhà. Ông thường bảo: "Mỗi ngày tôi đi đủ 1 vạn bước, uống nhiều nước, sức khỏe chắc chắn không vấn đề gì".

Thế nhưng, khi nhận kết quả khám sức khỏe tháng trước, ông sững sờ: Đường huyết lúc đói cao, cholesterol xấu tăng, mật độ xương giảm. Ông Chu không phục: "Tôi tự kỷ luật như vậy, sao kết quả lại thế này?". Tại phòng khám, câu nói của bác sĩ đã khiến ông thức tỉnh: "Sau tuổi 60, sức khỏe không dựa vào nỗ lực đơn lẻ, mà dựa vào thói quen hệ thống".

Nhiều người hiểu nhầm trường thọ chỉ là "vận động nhiều, uống nước nhiều". Điều này quan trọng, nhưng nếu bỏ qua giấc ngủ, cấu trúc dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính và áp lực tâm lý, bạn sẽ rơi vào tình trạng "trông thì rất nỗ lực nhưng chỉ số lại không lý tưởng".

Sự khác biệt về sức khỏe tuổi già nằm ở 4 quy tắc bị đánh giá thấp

Y học từ lâu đã đồng thuận rằng, yếu tố then chốt quyết định sức khỏe người cao tuổi không phải là một "động tác thần kỳ" nào đó, mà là quản lý lối sống đa chiều. WHO và hướng dẫn y tế các nước đều nhấn mạnh lợi ích sức khỏe đến từ sự can thiệp tổng hợp.

1. Đưa việc "ăn đủ Protein" lên vị trí quan trọng ngang với vận động

Nhiều người già sợ "ăn nhiều hại thận", kết quả là thịt, trứng, sữa ngày càng ăn ít đi. Tuy nhiên, sau tuổi 60, tốc độ mất cơ bắp tăng nhanh. Nếu thiếu hụt protein kéo dài, bạn dễ mắc hội chứng suy giảm cơ (Sarcopenia), tăng nguy cơ té ngã và phục hồi chậm khi ốm đau.

Lời khuyên: Mỗi bữa ăn cần có một loại protein chất lượng cao (cá, trứng, sữa, đậu phụ, thịt nạc). Với người nhai kém, hãy ưu tiên các món hấp, hầm, luộc để làm mềm thực phẩm.

2. Giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi, mà là vấn đề chuyển hóa và tim mạch

Nhiều người ngủ nông, hay thức giấc đêm và coi đó là "chuyện bình thường của tuổi già". Thực tế, mất ngủ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp, đường huyết và chức năng nhận thức. Giấc ngủ chính là hệ thống tự sửa chữa vào ban đêm của cơ thể.

Lời khuyên: Cố định giờ đi ngủ và thức dậy; giảm trà đặc, cà phê sau buổi chiều; hạn chế lướt video ngắn trước khi ngủ. Nếu mất ngủ nhiều lần trong tuần kéo dài trên 3 tháng, nên đi khám bác sĩ.

3. Quản lý bệnh mãn tính: Nhìn vào "xu hướng", đừng chỉ nhìn một tờ kết quả

Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là thấy kết quả khám sức khỏe bình thường thì yên tâm cả năm. Tuy nhiên, nguy cơ huyết áp cao hay tiểu đường thường ẩn giấu trong những "biến động hàng ngày". Thứ quyết định sức khỏe không phải là con số của một ngày, mà là biểu đồ diễn biến dài hạn.

Lời khuyên: Tự đo huyết áp tại nhà, ghi chép số liệu sáng và tối. Người có đường huyết bất thường cần theo dõi theo chỉ định của bác sĩ. Khi tái khám, hãy mang theo sổ ghi chép để bác sĩ điều chỉnh phương án điều chỉnh chính xác hơn.

4. Cảm xúc và giao tiếp xã hội: "Nhân tố bảo vệ" bị lãng quên

Nghỉ hưu, con cái ra riêng dễ dẫn đến cảm giác cô đơn và hụt hẫng. Sự cô đơn kéo dài sẽ tác động đến cơ thể thông qua hệ thần kinh - nội tiết - miễn dịch. Những người có kết nối xã hội tốt thường có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn. Đây không phải là "vỗ về tâm hồn" đơn thuần, mà là một biến số sức khỏe thực thụ.

Lời khuyên: Sắp xếp các hoạt động xã hội cố định hàng tuần (đi bộ cùng bạn, nhóm sở thích, hoạt động cộng đồng). Duy trì các "nhiệm vụ nhỏ tạo cảm giác thành tựu" như nấu ăn, chăm cháu, làm vườn.

Lại nói về ông Chu, ông đã điều chỉnh lại thói quen của mình. Ông không còn chỉ chăm chăm vào số bước chân mà bắt đầu bổ sung protein vào bữa tối, bỏ điện thoại một giờ trước khi ngủ, ghi chép huyết áp hàng ngày và quay lại chơi cờ với đồng nghiệp cũ.

Ba tháng sau khám lại, huyết áp ông ổn định hơn, đường huyết lúc đói giảm xuống, thời gian ngủ tăng lên. Ông cảm thán: "Hóa ra trước đây tôi chỉ nắm được một góc, bảo sao cứ luẩn quẩn mãi".

