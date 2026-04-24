Lời khuyên đến những người đang tập thể dục

Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người dù tập luyện rất chăm chỉ lại nhanh xuống sức, thậm chí có dấu hiệu lão hóa rõ rệt hơn. Nguyên nhân thường không nằm ở việc có tập hay không, mà ở cách tập. Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn tối ưu hiệu quả tập luyện mà vẫn bảo vệ cơ thể lâu dài.

Đừng tập theo kiểu “càng nhiều càng tốt”

Một phân tích đăng trên The Lancet Psychiatry cho thấy những người không tập thể dục có nguy cơ cao gặp các vấn đề như căng thẳng và trầm cảm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những người tập luyện quá mức lại có sức khỏe tinh thần kém hơn cả nhóm không tập.

Nhóm đạt trạng thái tốt nhất là những người duy trì tần suất tập khoảng 3–5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 45 phút. Điều này cho thấy hiệu quả của việc tập luyện không nằm ở thời gian dài hay cường độ cao, mà ở sự cân bằng và duy trì hợp lý.

Đau không phải lúc nào cũng là tín hiệu tích cực

Không ít người cho rằng cảm giác đau sau khi tập là dấu hiệu của một buổi tập hiệu quả. Thực tế, đau cơ nhẹ có thể là phản ứng bình thường khi cơ thể thích nghi với vận động, nhưng những cơn đau nhói, kéo dài hoặc xuất hiện ở khớp lại là dấu hiệu cảnh báo chấn thương.

Đáng lưu ý, việc tập luyện vượt quá khả năng phục hồi của cơ thể có thể gây ra nhiều hệ lụy. Khi đó, nồng độ cortisol tăng cao, kéo theo rối loạn chuyển hóa như tăng đường huyết và ảnh hưởng đến cấu trúc collagen, từ đó tác động tiêu cực đến làn da. Đồng thời, hệ tim mạch và hô hấp cũng phải làm việc quá tải, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, khó thở, thậm chí có nguy cơ ngất xỉu. Tình trạng này còn có thể làm suy giảm tạm thời hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn.

Lưu ý tư thế và thời điểm tập luyện

Để việc tập thể dục thực sự mang lại lợi ích, người tập cần đặc biệt chú ý đến tư thế. Việc thực hiện sai kỹ thuật ở người mới, có thể gây tổn thương cột sống, dẫn đến đau lưng mạn tính, lệch trục hoặc gù lưng. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, việc có người hướng dẫn là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, không nên tập thể dục khi cơ thể đang bị ốm. Khi hệ miễn dịch đang phải hoạt động để chống lại bệnh tật, việc tập luyện sẽ làm tăng gánh nặng lên tim và phổi, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên tắc an toàn là chỉ nên quay lại tập khi cơ thể đã hồi phục hoàn toàn.

Người lớn tuổi vẫn cần tập, nhưng phải đúng cách

Không ít người cho rằng sau 60 tuổi không cần tập thể dục, nhưng đây là quan điểm chưa chính xác. Nghiên cứu đăng trên BMJ cho thấy khả năng vận động suy giảm rõ rệt trong khoảng 10 năm trước khi qua đời, và những người có thể lực kém có nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Vì vậy, duy trì vận động ở người cao tuổi là cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì các bài tập cường độ cao, họ nên ưu tiên các hình thức nhẹ đến vừa phải như đi bộ nhanh, Thái Cực Quyền, các bài tập thăng bằng, giãn cơ hoặc rèn luyện sức mạnh ở mức nhẹ.

Tập đúng để khỏe lâu dài

Theo khuyến nghị y khoa, người trưởng thành nên duy trì từ 150–300 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, hoặc 75-150 phút vận động cường độ cao, kết hợp với 2-3 buổi tập sức mạnh cơ bắp.

Quan trọng hơn, mỗi người cần học cách lắng nghe cơ thể, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và phục hồi hợp lý, đồng thời duy trì thói quen tập luyện đều đặn thay vì tập quá sức trong thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.

Giấc ngủ và dinh dưỡng - nền tảng không thể thiếu

Bên cạnh việc tập luyện, giấc ngủ và dinh dưỡng đóng vai trò quyết định đến hiệu quả lâu dài. Nếu không ngủ đủ giấc, cơ bắp sẽ phục hồi kém, đồng thời nồng độ hormone căng thẳng tăng cao, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và tăng nguy cơ chấn thương. Vì vậy, người tập nên đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày.

Chế độ ăn uống cũng cần được chú trọng. Việc ăn quá ít có thể dẫn đến mất cơ và suy giảm năng lượng, trong khi ăn quá nhiều sau tập lại dễ gây tích mỡ. Để tối ưu hiệu quả, người tập cần bổ sung đủ protein, không bỏ bữa sau khi vận động và duy trì đủ nước trước, trong và sau khi tập. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với quá trình rèn luyện.

