Phát hiện kho kẹo dẻo hơn 1 tấn không nhãn mác, bán tràn lan trên mạng

14-11-2025 - 14:10 PM | Thị trường

Ngày 14-11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM có báo cáo nhanh về vụ bắt giữ hơn 1 tấn kẹo chuẩn bị bán Tết.

Theo Chi cục QLTT TP HCM qua công tác tra soát việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, phát hiện một tài khoản đang chào bán kẹo dẻo có vấn đề. 

Ngày 11-11 vừa qua, Đội QLTT số 13 phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, TP HCM, tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh trên địa bàn xã Đông Thạnh đang chào 1,080 tấn thực phẩm là kẹo dẻo trên mạng xã hội. Tổng trị giá theo giá niêm yết là 43,2 triệu đồng.

Phát hiện kho kẹo dẻo hơn 1 tấn không nhãn mác, bán tràn lan trên mạng- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra số lượng kẹo dẻo

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hàng hóa đang chứa trữ và kinh doanh không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. 

Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Phát hiện kho kẹo dẻo hơn 1 tấn không nhãn mác, bán tràn lan trên mạng- Ảnh 2.

Toàn bộ kẹo dẻo được đưa lên xe tải chở về kho của cơ quan chức để tiếp tục xử lý

Theo Chi cục QLTT TP HCM, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

