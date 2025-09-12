Phát hiện lịch sử ở Anh: 8 siêu vùng địa chất có thể "mở khóa" khoản đầu tư 40 tỷ bảng Anh/năm

Cục Khảo sát Địa chất Anh (BGS) vừa có công bố mang tính lịch sử với ngành năng lượng Vương quốc Anh.

Vào tháng 6/2025, BGS cho biết Anh sở hữu 8 "siêu vùng địa chất" mới có khả năng thúc đẩy khoản đầu tư 40 tỷ bảng Anh hàng năm, từ đó giúp Anh tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng.

Trang trại điện gió ngoài khơi Dogger Bank của Anh.

Các chuyên gia của BGS cho biết, 8 vùng siêu này có tiềm năng địa chất tốt nhất để triển khai các công nghệ chuyển đổi năng lượng, bao gồm năng lượng địa nhiệt, thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), khai thác khoáng sản.

Hiện, các nhà hoạch định chính sách Anh đang xem xét nghiên cứu mới của BGS về 8 siêu vùng. Theo nghiên cứu, 8 vùng này có thể "mở khóa" khoảng 40 tỷ bảng Anh (khoảng hơn 1,4 triệu tỷ VND theo tỉ giá hiện tại) đầu tư hàng năm thông qua các công nghệ năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng của Anh; đồng thời hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ Anh là tạo ra 650.000 việc làm thông qua năng lượng tái tạo vào năm 2030.

8 "siêu vùng địa chất" mới của Vương quốc Anh nằm ở đâu?

"8 siêu vùng địa chất trải khắp nước Anh có thành phần dưới lòng đất "vừa đủ" để có tiềm năng triển khai nhiều công nghệ chuyển đổi năng lượng, giúp hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Vương quốc Anh như đã được trình bày trong Kế hoạch Hành động Năng lượng Sạch của Chính phủ" - Michelle Bentham, Nhà khoa học trưởng về khử cacbon và quản lý tài nguyên của BGS cho biết.

8 siêu vùng đó là: Bắc Ireland; Vành đai Trung tâm Scotland; Đông Bắc nước Anh; Tây Bắc nước Anh; Nam Yorkshire và vùng Humber; Đông Midlands và Đông Anglia; Nam Wales; Tây Nam nước Anh.

Các siêu vùng cung cấp:

(1) Một nguồn nhiệt bền vững cho năng lượng địa nhiệt; (2) Các thành tạo địa chất để lưu trữ an toàn năng lượng và CO2; (3) Đá chứa các nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác khoáng sản; (4) Điều kiện nền tảng địa chất phù hợp cho các dự án cơ sở hạ tầng điện gió trên bờ và ngoài khơi.

Các vùng địa chất có tiềm năng chuyển đổi năng lượng tại Anh. Nguồn: Cục Khảo sát Địa chất Anh (BGS)

Dưới đây là nghiên cứu tiềm năng năng lượng sạch tại các siêu vùng này, do BGS thực hiện.

Siêu vùng địa chất Tiềm năng Bắc Ireland Địa chất Bắc Ireland vô cùng đa dạng, với những khối đá trải dài hơn 600 triệu năm lịch sử Trái Đất. Những khối đá này mang đến những cơ hội chuyển đổi năng lượng đầy hứa hẹn, cho phép triển khai các dự án địa nhiệt, thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) và dự trữ năng lượng quy mô lớn trong các lưu vực trầm tích khu vực và các tầng núi lửa rộng lớn – đồng thời hỗ trợ các cơ hội phát triển điện gió trên bờ biển quy mô lớn. Vành đai Trung tâm Scotland Vành đai Trung tâm Scotland tự hào có địa chất phức tạp, bao gồm các đá chứa trầm tích và các khối xâm nhập magma đáng kể, tạo cơ hội hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Đông Bắc nước Anh Các lưu vực trầm tích ngoài khơi và trên bờ ở Đông Bắc nước Anh tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án CCS, lưu trữ năng lượng và địa nhiệt. Tây Bắc nước Anh Đá trầm tích ở vùng Tây Bắc nước Anh mang lại tiềm năng chuyển đổi năng lượng địa chất đáng kể. Siêu vùng này có vị thế thuận lợi để tích hợp các công nghệ carbon thấp, bao gồm lưu trữ hydro và sưởi ấm địa nhiệt, vào lộ trình năng lượng carbon thấp. Khu vực Nam Yorkshire và Humber Địa chất của Nam Yorkshire và vùng Humber sở hữu tiềm năng chuyển đổi năng lượng địa chất mạnh mẽ. Lưu vực Biển Bắc phía Nam gần đó mang đến những cơ hội tuyệt vời cho CCS và lưu trữ năng lượng được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng đường ống hiện có và các cụm công nghiệp. Ngoài ra, khu vực này còn có tiềm năng đáng kể cho các dự án điện gió và địa nhiệt trên bờ và ngoài khơi. Đông Midlands và Đông Anglia Các lưu vực trầm tích của vùng Đông Midlands và Đông Anglia sở hữu tiềm năng chuyển đổi năng lượng địa chất đáng kể. Tài nguyên địa nhiệt của khu vực mang đến cơ hội sản xuất nhiệt lượng carbon thấp bằng cách sử dụng các hệ thống tầng chứa nước sâu. Nam Wales Nam Wales có tiềm năng địa chất đáng kể để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Vương quốc Anh. Các lưu vực trầm tích của khu vực mang đến cơ hội lưu trữ năng lượng và địa nhiệt, trong khi các mỏ than cũ cung cấp địa điểm tiềm năng cho các dự án khai thác nước từ mỏ địa nhiệt. Tây Nam nước Anh Tây Nam nước Anh sở hữu nguồn tài nguyên địa nhiệt sâu đáng kể, mang đến cơ hội sản xuất nhiệt và điện bền vững. Các lưu vực trầm tích của khu vực này cung cấp các địa điểm tiềm năng cho các dự án CCS, lưu trữ năng lượng và địa nhiệt.

"Tôi không nghĩ mọi người nhận ra chúng ta may mắn như thế nào ở Anh. Về mặt địa chất, 8 siêu vùng thực sự có thể giúp chúng ta có một tương lai bền vững, sạch hơn và độc lập hơn về năng lượng" - Chuyên gia Michelle Bentham chia sẻ.