Phát hiện "mỏ vàng" 103.000 tấn trong ngăn kéo

Theo Dailymail, các nhà nghiên cứu từ Material Focus cho biết các hộ gia đình ở Anh đang tích trữ tới 880 triệu thiết bị điện tử không sử dụng và bỏ quên khoảng 103.000 tấn thiết bị điện tử trong ngăn kéo.

Đáng chú ý, bên trong số thiết bị này chứa nhiều vật liệu quý như đồng, bạc, vàng… với tổng giá trị ước tính lên tới 927 triệu bảng Anh (tương đương 1,14 tỷ USD). “Giá trị vật liệu trong các thiết bị điện tử đã tăng tới 180% trong bốn năm qua, vì vậy việc thu hồi và tái chế chúng chưa bao giờ quan trọng đến thế,” ông Scott Butler, Giám đốc Điều hành Material Focus, cho biết.

Trong nghiên cứu mới, Material Focus sử dụng dữ liệu rác thải công khai để ước tính lượng thiết bị đang bị bỏ quên trong các gia đình ở Anh – trung bình khoảng 30 thiết bị mỗi hộ. Năm 2023, khoảng 498.000 tấn thiết bị điện đã được đưa tới các cơ sở tái chế được cấp phép, song vẫn còn 103.000 tấn bị thải bỏ không đúng cách.

Các thiết bị tưởng chừng đơn giản lại chứa nhiều kim loại quý hiếm có giá trị lớn. Chẳng hạn, bảng mạch có vàng, bạc, bạch kim, paladi, đồng, niken, tantali, nhôm, thiếc và kẽm; trong khi ổ cứng chứa coban và neodymium quý giá.

Trước “kho báu bị bỏ quên” này, Material Focus kêu gọi người dân kiểm tra các ngăn kéo và mang thiết bị không dùng đến tái chế. “Chỉ với những hành động nhỏ, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra sự thay đổi tích cực to lớn,” ông Butler nhấn mạnh.

Nghiên cứu “Chất thải điện: Thách thức và Cơ hội” chỉ ra rằng các vật liệu từ thiết bị điện tử nếu được tái chế sẽ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Anh.

Theo Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc (UNITAR), mỗi năm người tiêu dùng trên thế giới bỏ đi hoặc cất giữ một lượng lớn thiết bị điện tử chứa nguyên liệu thô quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, trị giá gần 10 tỷ USD.

Đồ chơi, dây cáp, thuốc lá điện tử, dụng cụ, bàn chải đánh răng điện, máy cạo râu, tai nghe và nhiều vật dụng gia đình khác đều chứa kim loại như lithium, vàng, bạc và đồng. Trong đó, đồ chơi chiếm hơn 1/3 lượng rác thải điện tử vô hình, với khoảng 7,3 tỷ món bị loại bỏ mỗi năm – từ xe đua, búp bê biết nói, robot cho tới máy bay không người lái.

UNITAR ước tính, chất thải điện tử vô hình toàn cầu lên tới 9 tỷ kg mỗi năm, với giá trị nguyên liệu thô bên trong khoảng 9,5 tỷ USD – tương đương gần 1/6 tổng giá trị 57 tỷ USD của toàn bộ chất thải điện tử năm 2019.

Báo cáo The Global E-waste Monitor 2024 của Liên Hợp Quốc cho thấy, 62 triệu tấn rác thải điện tử tạo ra trong năm 2022 đủ để lấp đầy 1,55 triệu chiếc xe tải dài 25 mét, tạo thành một hàng xe nối đuôi nhau dài 40.000 km, tương đương vòng quanh đường xích đạo Trái đất.

Đặc biệt, 62 triệu tấn rác thải điện tử có thể được tái chế để tách vàng, bạc, đồng, niken, thép, nhôm, bạch kim, lithium, coban và các kim loại khác quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Điện thoại, máy tính bảng, laptop và thiết bị điện tử cũ mà con người bỏ đi có giá trị lên đến 62,5 tỷ USD mỗi năm, và trên mỗi tấn, chúng chứa lượng vàng gấp 100 lần so với cùng trọng lượng quặng vàng. Tuy nhiên, hiện chỉ khoảng 1/5 lượng rác thải điện tử trên thế giới được tái chế.

“Phần lớn rác thải điện tử hiện không được xử lý đúng cách.Mọi người thường vứt đi rác điện tử, đặc biệt là các món nhỏ như điện thoại di động hoặc bàn chải đánh răng, vốn thường bị người dùng ném vào thùng rác sinh hoạt", ông Kees Baldé, chuyên gia khoa học cao cấp của Chương trình Chu trình Bền vững tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc (UNITAR) cho biết.