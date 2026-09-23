Phát hiện một hiện tượng kỳ lạ về sự khác biệt giữa đứa trẻ hay cãi lời, thích thương lượng và những đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời

Trong mắt nhiều cha mẹ, một đứa trẻ thường xuyên cãi lại, thích thương lượng hay luôn hỏi “tại sao” dễ bị gắn với hình ảnh bướng bỉnh, khó bảo. Ngược lại, những đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn làm theo lời người lớn thường được xem là dễ nuôi, hiểu chuyện.

Tuy nhiên, đằng sau hai kiểu biểu hiện này có thể là những khác biệt đáng chú ý về khả năng tự chủ và tư duy độc lập của trẻ.

Một nghiên cứu theo dõi sự phát triển của trẻ trong 20 năm được Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Harvard thực hiện từng chỉ ra mối liên hệ đáng chú ý: Những đứa trẻ được khuyến khích bày tỏ quan điểm khác biệt, có cơ hội tranh luận và trao đổi với cha mẹ thường có xu hướng phát triển tốt hơn về khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện và ra quyết định khi trưởng thành.

Từ góc nhìn này, việc trẻ thường xuyên hỏi “tại sao”, phản biện hay thương lượng với cha mẹ chưa hẳn là biểu hiện của sự bướng bỉnh. Nếu được hướng dẫn đúng cách, những cuộc tranh luận ấy có thể trở thành cơ hội để trẻ rèn khả năng suy nghĩ, lập luận và từng bước hình thành chính kiến riêng.

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Tranh luận cũng mang lại lợi ích

Một đứa trẻ khi được yêu cầu tắt tivi có thể nài nỉ: “Cho con xem hết tập này được không?”. Khi bị yêu cầu thay quần áo, trẻ có thể đưa ra lý do để bảo vệ lựa chọn của mình. Những cuộc tranh luận tưởng như khiến cha mẹ đau đầu thực chất cũng là lúc trẻ học cách trình bày quan điểm, suy nghĩ về lý do và tìm cách thuyết phục người khác.

Trong bộ phim Thiếu niên phái (Trung Quốc), nhân vật Lâm Diệu Diệu là một ví dụ điển hình. Cô bé thường xuyên tranh luận với mẹ, không dễ dàng chấp nhận mọi quyết định được áp đặt. Khi mẹ muốn con tập trung hoàn toàn vào học tập thay vì viết lách hay livestream, Lâm Diệu Diệu nhiều lần kiên trì bảo vệ sở thích của mình.

Điểm đáng chú ý ở nhân vật này không nằm ở việc “cãi lời”, mà ở khả năng suy nghĩ và tự đưa ra lựa chọn. Trẻ dám đặt câu hỏi “Vì sao phải làm như vậy?” hay “Có cách nào khác không?” đang có cơ hội rèn luyện khả năng phân tích, lập luận và ra quyết định.

Ngược lại, một đứa trẻ quá quen với việc làm theo mọi yêu cầu cũng có thể gặp khó khăn khi phải tự lựa chọn.

Nếu trẻ luôn được người lớn quyết định thay, trẻ có thể thiếu cơ hội hình thành năng lực tự quản lý cuộc sống. Vâng lời không đồng nghĩa với có khả năng tự chủ, cũng như cãi lời không đồng nghĩa với nổi loạn.

Vì vậy, mục tiêu của giáo dục gia đình không nên chỉ dừng ở việc khiến trẻ “ngoan” và biết nghe lời. Quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành chính kiến, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và có khả năng suy nghĩ độc lập.

Để làm được điều đó, cha mẹ có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Thứ nhất, cho trẻ quyền được bày tỏ ý kiến. Khi con phản đối, thay vì lập tức kết luận “cãi lời”, cha mẹ có thể hỏi: “Vì sao con nghĩ như vậy?”. Điều này giúp trẻ hiểu rằng bất đồng quan điểm không đồng nghĩa với thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, tự do bày tỏ cũng cần đi cùng giới hạn về cách nói và hành vi.

Thứ hai, trao cho trẻ những khoảng tự chủ phù hợp với lứa tuổi. Không phải mọi quyết định đều cần cha mẹ làm thay. Từ việc lựa chọn quần áo, sắp xếp thời gian học đến quyết định cách hoàn thành một nhiệm vụ, trẻ có thể được trao quyền trong phạm vi an toàn. Khi tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm, trẻ dần hình thành động lực bên trong.

Thứ ba, hạn chế việc đưa sẵn mọi đáp án. Thay vì nói ngay “phải làm thế này”, cha mẹ có thể hỏi “Con nghĩ cách nào tốt hơn?” hoặc “Nếu làm theo cách khác thì chuyện gì có thể xảy ra?”. Những câu hỏi như vậy tạo cơ hội để trẻ tập suy luận, cân nhắc và giải quyết vấn đề.

Điều quan trọng là phân biệt giữa tranh luận có lý lẽ và hành vi hỗn hào. Một đứa trẻ có chính kiến vẫn cần học cách tôn trọng người khác, tuân thủ những giới hạn liên quan đến an toàn và trách nhiệm. Mục tiêu không phải biến trẻ thành người luôn chống đối, mà là giúp trẻ biết khi nào cần nghe, khi nào được phép đặt câu hỏi và làm thế nào để bảo vệ quan điểm một cách phù hợp.

Một đứa trẻ ngoan không đáng lo chỉ vì em biết nghe lời. Điều cần quan tâm là phía sau sự vâng lời ấy có hay không khả năng tự suy nghĩ, lựa chọn và chịu trách nhiệm.

Bởi sau cùng, cha mẹ không thể đi cùng con trong mọi quyết định của cuộc đời. Điều có thể trao cho con lâu dài hơn những lời dặn dò chính là khả năng tự suy nghĩ, tự lựa chọn và đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn.