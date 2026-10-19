Phát hiện nam sinh 18 tuổi khởi nghiệp với chưa đến 300 triệu đồng, 11 năm sau gây dựng doanh nghiệp trị giá gần 78.000 tỷ đồng

Khởi nghiệp với chưa đến 300 triệu đồng khi mới 18 tuổi

Theo Entrepreneur, Sean Henry là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Stord, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp công nghệ và hậu cần thương mại điện tử tại Mỹ. Tháng 5/2026, công ty được định giá 3 tỷ USD, tương đương gần 78.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là Henry bắt đầu xây dựng doanh nghiệp từ năm 18 tuổi, khi vẫn đang theo học tại Viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), với khoản tiền tiết kiệm khoảng 5.000–10.000 USD, tương đương 130–260 triệu đồng.

Niềm yêu thích kinh doanh của Henry xuất hiện từ khi anh mới 8 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với Entrepreneur, anh kể từng bán đồ trên eBay, thậm chí rao bán cả những món quà Giáng sinh được tặng. Do còn nhỏ, Henry phải nhờ cha mẹ hỗ trợ gửi hàng và nhận tiền. Sau đó, anh tiếp tục kinh doanh trên Amazon, thu mua điện thoại, máy tính và các vật dụng đã qua sử dụng để bán lại kiếm lời.

Chàng trai sử dụng khoảng 5.000–10.000 USD tiền tiết kiệm, tương đương 130–260 triệu đồng, để bắt đầu khởi nghiệp (Ảnh WSJ)

Khi học trung học, Henry từng làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô. Những trải nghiệm này giúp anh sớm làm quen với hoạt động phân phối hàng hóa và vận hành doanh nghiệp. Sau khi nhận học bổng toàn phần tại Georgia Tech, Henry có cơ hội tiếp cận môi trường khởi nghiệp và gặp Jacob Boudreau, người sau này trở thành cộng sự của mình.

Trong thời gian học đại học, hai chàng trai nhận thấy nhiều thương hiệu bán hàng trực tuyến gặp khó khăn khi cạnh tranh với tốc độ giao hàng của Amazon Prime. Để giao hàng nhanh, các doanh nghiệp thường phải đầu tư nhiều tiền vào kho bãi, nhân sự và hệ thống vận chuyển.

Năm 2015, khi mới 18 tuổi, Henry cùng Boudreau thành lập Stord. Theo lời Henry, anh sử dụng khoảng 5.000–10.000 USD tiền tiết kiệm để bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên, khoản vốn này không đủ để xây dựng một nhà kho. Vì vậy, hai nhà sáng lập quyết định hợp tác với những kho hàng đã tồn tại, kết nối chúng thông qua nền tảng công nghệ để phục vụ các thương hiệu bán lẻ.

Mô hình này giúp doanh nghiệp bắt đầu hoạt động mà không cần bỏ ra khoản đầu tư khổng lồ cho cơ sở vật chất. Tuy nhiên, việc điều hành công ty khi mới 18–19 tuổi không hề dễ dàng. Henry phải thuyết phục khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư tin tưởng vào một doanh nghiệp do những người còn rất trẻ sáng lập.

Sean Henry đồng sáng lập Stord khi mới 18 tuổi, lúc vẫn đang theo học tại Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) (Ảnh TT)

Henry từng kể về một cuộc gặp khi nhóm muốn huy động 200.000 USD nhưng nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi về mức định giá công ty. Những khó khăn trong quá trình gọi vốn khiến anh hiểu rằng một ý tưởng kinh doanh hấp dẫn vẫn cần được chứng minh bằng kết quả thực tế.

Đến năm 19 tuổi, Henry quyết định bỏ đại học để tập trung hoàn toàn cho Stord. Sau đó, anh tham gia Thiel Fellowship, chương trình hỗ trợ những người trẻ theo đuổi dự án khởi nghiệp thay vì tiếp tục con đường đại học truyền thống.

Sau 11 năm, doanh nghiệp được định giá gần 78.000 tỷ đồng

Từ một công ty nhỏ, Stord từng bước mở rộng mạng lưới kho hàng và phát triển phần mềm quản lý chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ lưu trữ, xử lý đơn hàng, vận chuyển và quản lý hàng trả lại, giúp các thương hiệu thương mại điện tử tiếp cận hệ thống hậu cần rộng khắp mà không cần tự xây dựng toàn bộ hạ tầng.

Năm 2021, Stord lần đầu đạt mức định giá hơn 1 tỷ USD, gia nhập nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp được gọi là kỳ lân. Đến tháng 5/2025, công ty được định giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Ngày 26/5/2026, Stord công bố hoàn tất vòng huy động vốn Series F trị giá gần 250 triệu USD, tương đương khoảng 6.500 tỷ đồng. Vòng đầu tư có sự tham gia của các tổ chức tài chính như Kleiner Perkins, Founders Fund, Franklin Templeton và Baillie Gifford. Sau thương vụ, định giá công ty tăng lên 3 tỷ USD, tương đương gần 78.000 tỷ đồng, gấp đôi mức ghi nhận một năm trước đó.

Theo Entrepreneur, riêng năm 2025, mạng lưới Stord đã tham gia giao hàng đến gần 20% số hộ gia đình tại Mỹ. Công ty cũng hỗ trợ hoạt động thương mại với tổng giá trị hàng hóa giao dịch gần 15 tỷ USD mỗi năm, phục vụ nhiều thương hiệu như AG1, True Classic, Native và Seed Health. Đây là giá trị hàng hóa được xử lý thông qua hệ thống, không phải doanh thu của Stord.

Đến tháng 5/2026, Stord được định giá 3 tỷ USD (gần 78.000 tỷ đồng), gấp đôi mức định giá một năm trước đó (Ảnh Alanta Tech Hub)

Trong cuộc phỏng vấn tháng 7/2026, Henry cho biết doanh nghiệp đang hướng tới doanh thu hằng năm gần 1 tỷ USD, tương đương khoảng 26.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới giao hàng, Stord còn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và robot nhằm tự động hóa hoạt động kho vận.

Mới đây, ngày 8/10/2026, Stord tiếp tục công bố thỏa thuận tín dụng trị giá 400 triệu USD, tương đương khoảng 10.400 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ kế hoạch phát triển và đầu tư công nghệ.

Từ một nam sinh 18 tuổi khởi nghiệp với khoản tiết kiệm chưa đến 300 triệu đồng, sau 11 năm, Sean Henry cùng cộng sự đã xây dựng Stord thành doanh nghiệp được định giá gần 78.000 tỷ đồng. Sự chênh lệch giữa số vốn ban đầu và quy mô công ty hiện tại khiến hành trình kinh doanh của chàng trai này trở thành câu chuyện đáng chú ý trong giới khởi nghiệp.

Nguồn: Entrepreneur