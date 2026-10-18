Ông bố Trung Quốc trúng số 800 tỷ, giấu gia đình bằng chiến thuật "chỉ cần mình không nhìn thấy họ, họ sẽ không nhìn thấy mình, tiền còn nguyên"

Câu chuyện về người đàn ông Trung Quốc trúng giải xổ số hơn 219 triệu nhân dân tệ hồi tháng 10/2022 bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Hình ảnh ông xuất hiện trong bộ trang phục linh vật màu vàng để nhận thưởng gây chú ý, nhưng lý do đằng sau quyết định che giấu danh tính và giấu cả vợ con về khoản tiền này mới là điều khiến nhiều người tò mò.

Theo đó, ngày 24/10/2022, ông Lý hoàn tất thủ tục nhận giải xổ số trị giá hơn 219 triệu nhân dân tệ (hơn 800 tỷ đồng). Tại buổi nhận thưởng, ông mặc trang phục và đội đầu hình linh vật Phúc Đậu của Trung tâm Xổ số Phúc lợi Quảng Tây, che kín diện mạo để xuất hiện trước truyền thông.

Điều đáng chú ý là khi đó ông Lý chưa có ý định chia sẻ tin vui này với vợ và các con. Ông lo ngại khoản tiền lớn bất ngờ có thể khiến các thành viên trong gia đình trở nên tự mãn, không còn muốn làm việc hay nỗ lực trong cuộc sống.

Ông Lý mặc bộ đồ linh vật màu vàng đi nhận thưởng

Trước đó, ông Lý đã mua xổ số hơn 10 năm nhưng phần lớn chỉ trúng những giải thưởng nhỏ, trị giá vài chục nhân dân tệ. Sau khoảng 4-5 năm mua vé mà không trúng giải đáng kể, ông quyết định chọn một dãy số cố định để đặt cược nhiều lần. Dãy số ông lựa chọn là 02, 15, 19, 26, 27, 29 và số đặc biệt 02.

Trong nhiều năm, ông Lý hiếm khi gặp may. Phần lớn các lần mua vé đều không trúng thưởng; đôi khi ông chỉ nhận được vài chục nhân dân tệ. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục vì coi đây là sở thích, đồng thời cho biết số tiền bỏ ra nằm trong khả năng chấp nhận của bản thân.

Ông cũng cho biết trong ba kỳ quay số gần nhất, mình đã tăng số lần đặt cược cho dãy số quen thuộc. Không ngờ, quyết định này lại mang đến giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 20/10/2022, trên đường giải quyết công việc, ông Lý ghé một điểm bán xổ số phúc lợi tại tòa nhà bách hóa ở thị trấn Lê Đường, Quảng Tây. Ông mua ba vé với tổng số tiền 160 nhân dân tệ. Trong đó, hai vé cược đơn cùng dãy số, mỗi vé đặt cược 20 lần, đều trúng giải nhất.

Theo thông tin được công bố, mỗi lượt trúng giải có giá trị 5.486.128 nhân dân tệ. Với tổng cộng 40 lượt trúng thưởng, số tiền trước thuế ông Lý nhận được lên tới 219.445.120 nhân dân tệ. Ngoài ra, một vé khác do máy chọn ngẫu nhiên cũng mang về cho ông 100 nhân dân tệ.

Tối 20/10, ông Lý đi ngủ trước thời điểm công bố kết quả quay số. Sáng hôm sau, khi xem điện thoại, ông mới biết thị trấn Lê Đường có người trúng giải nhất với 40 lượt cược. Kiểm tra lại dãy số, ông nhận ra đó chính là bộ số mình đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.

Ông Lý quyên góp 5 triệu nhân dân tệ cho tổ chức cộng đồng

Sáng 22/10, ông bắt xe đến Nam Ninh và thuê phòng khách sạn để chờ làm thủ tục nhận thưởng. Ông cho biết mình gần như chỉ ở trong phòng vì lo làm mất vé số nếu ra ngoài.

Khác với hình dung về một người vừa trở nên giàu có chỉ sau một đêm, ông Lý giữ thái độ bình tĩnh và chưa vội quyết định cách sử dụng khoản tiền lớn.

“Tôi không nói với vợ và các con vì sợ họ trở nên quá tự mãn, sau này không chịu làm việc, không chịu nỗ lực nữa”, ông chia sẻ với những người có mặt tại buổi nhận thưởng.

Trong buổi nhận thưởng, ông quyết định trích 5 triệu nhân dân tệ từ tiền trúng thưởng để đóng góp cho các hoạt động công ích, thông qua Trung tâm Xổ số Phúc lợi Quảng Tây.

Trung tâm Xổ số Phúc lợi Quảng Tây cho biết xổ số là trò chơi có tính ngẫu nhiên cao, không có phương pháp nào bảo đảm trúng thưởng. Theo cơ quan này, việc xử lý cuộc sống sau khi bất ngờ nhận được khoản tiền lớn có thể còn quan trọng hơn bản thân việc trúng số.

Theo SCMP, People.cn