Nam kỹ sư 40 tuổi ngừng tim khi đang chạy bộ: Sự thật phía sau khiến anh không ngờ tới

Một người đàn ông vừa được những người chạy bộ cùng cứu sống khi anh đột ngột bị ngừng tim trong lúc chạy bộ.

Chris Poole đang tập luyện cùng nhóm chạy thường xuyên của mình, Redway Runners, thì bất ngờ gục xuống, báo Anh Mirror đưa tin.

Chris, 40 tuổi, vốn nghĩ mình có thể trạng tốt và khỏe mạnh. Anh tập luyện 3-4 lần mỗi tuần, từng hoàn thành nhiều cuộc chạy bán marathon và hai cuộc marathon toàn phần. May mắn thay, khi anh gục xuống, một người trong nhóm chạy vừa được đào tạo về hồi sức tim phổi (CPR) đã lập tức ép tim ngoài lồng ngực, trong khi những người khác gọi cấp cứu.

Một thành viên khác trong câu lạc bộ chạy đến một phòng tập gần đó để lấy máy khử rung tim. Chỉ trong vài phút, xe cấp cứu đường bộ và trực thăng cấp cứu đã có mặt. Chris được hồi sức bằng ép tim ngoài lồng ngực và các cú sốc điện từ máy khử rung tim trước khi được đưa đến Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford, Anh.

Anh phải nằm viện gần 50 ngày, trong đó có một khoảng thời gian được đưa vào trạng thái hôn mê bằng thuốc.

Chris (thứ hai từ trái qua) chụp ảnh cùng những người đã cứu sống mình.

“Khoảnh khắc trước, tôi còn đứng đó chờ buổi tập bắt đầu, vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã tỉnh dậy trong bệnh viện sau nhiều ngày”, anh kể. “Tôi không có dấu hiệu cảnh báo, không đau đớn, chẳng có gì cả. Thật đáng sợ khi nghe kể lại những gì đã xảy ra với mình trong lúc bản thân hoàn toàn bất tỉnh”.

Nguyên nhân ít ai ngờ

Chris là kỹ sư an ninh. Trước khi xảy ra sự việc, anh vừa trở về sau một kỳ nghỉ và suýt bỏ buổi chạy vì cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi được vợ thuyết phục, anh vẫn quyết định tham gia. Giờ đây, anh tin rằng quyết định ấy đã góp phần cứu sống mình.

Anh chia sẻ: “Tôi sống sót là nhờ những người xung quanh biết phải làm gì, việc ép tim được tiến hành ngay lập tức và có máy khử rung tim ở gần đó. Nếu chỉ một trong những điều ấy không có, có lẽ tôi đã không còn ở đây”.

Chris điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, các bác sĩ xác nhận Chris bị ngừng tim do viêm cơ tim cấp tính, dẫn đến suy tim. Trước đó, anh hoàn toàn không biết mình có vấn đề về tim và cũng không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Hiện anh phải sống chung với một máy khử rung tim cấy ghép (ICD) và sẽ cần dùng thuốc suốt đời.

Chris trở về nhà vào cuối tháng 3 và gần đây mới được bác sĩ cho phép đi bộ nhẹ nhàng. Trước biến cố, anh từng chạy bộ vài lần mỗi tuần. Chris tâm sự: “Chạy bộ là cách tôi giải tỏa những căng thẳng và lo âu trong cuộc sống, là cách để thư giãn, giao lưu với mọi người và cảm thấy mình vẫn là chính mình. Việc không thể chạy bộ nữa khiến tôi có cảm giác như đã đánh mất một phần con người mình.”

Chris đang tập làm quen trở lại với cuộc sống bình thường.

“Tôi biết ơn vì vẫn còn sống, nhưng tôi cũng đang học cách sống lại từ đầu. Quá trình hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần thực sự khó khăn, nhưng tôi không để biến cố này định nghĩa con người mình. Ngược lại, nó khiến tôi quyết tâm tiến về phía trước hơn bao giờ hết.”

“Tôi đang tập trung vào mục tiêu trở lại với chạy bộ. Một ngày nào đó, tôi hy vọng có thể đứng ở vạch xuất phát của một cuộc marathon khác, với niềm tin rằng mình đã vượt qua thử thách lớn nhất trong cuộc đời”.

Hiện Chris đang kêu gọi các cộng đồng, phòng tập thể dục, nơi làm việc và tổ chức đăng ký vị trí đặt máy khử rung tim trên hệ thống The Circuit. Anh cũng khuyến khích mọi người học cách thực hiện CPR. Công chúng có thể học miễn phí kỹ năng này chỉ trong 15 phút thông qua công cụ trực tuyến RevivR của Quỹ Tim mạch Anh (BHF).

Theo BHF, chưa đến 1/10 số người bị ngừng tim ngoài bệnh viện tại Vương quốc Anh sống sót. Trong khi đó, việc thực hiện CPR sớm và tiếp cận máy khử rung tim có thể giúp tăng hơn gấp đôi cơ hội sống sót.

Simon Dunn, Trưởng bộ phận vận hành hệ thống The Circuit thuộc BHF, cho biết: “Câu chuyện của Chris là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng ngừng tim có thể xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước, ngay cả ở những người trẻ tuổi, có thể trạng tốt và trông có vẻ khỏe mạnh.”

“Chris sống sót nhờ một chuỗi hành động được thực hiện nhanh chóng: mọi người nhận biết tình trạng ngừng tim, lập tức tiến hành CPR và sử dụng máy khử rung tim trước khi lực lượng cấp cứu đến. Đó là lý do việc đăng ký các máy khử rung tim trên The Circuit và giúp càng nhiều người tự tin tham gia hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp càng trở nên cấp thiết.”

“Mỗi phút trôi qua mà không được CPR và khử rung tim đều làm giảm cơ hội sống sót. Thế nhưng, vẫn còn quá nhiều người không nhận được sự trợ giúp cần thiết kịp thời”.